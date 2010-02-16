Ющенко после 25 февраля возглавит набсовет музея “Мистецький арсенал”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует сегодня подписать указ, который позволит ему после инаугурации новоизбранного главы государства 25 февраля возглавить наблюдательный совет Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО признался, что это будет не корректно, не тактично, но его решение создать и возглавить такой совет вызвано только одним – не дать погибнуть этому проекту.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что получает много других предложений относительно своей деятельности, над которыми он будет размышлять в ближайшее время.