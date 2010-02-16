ГЛАВНОЕ на 16 февраля (день)

Хроника дня

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В Украине из-за ненастья обесточено 225 населенных пунктов

На сегодня вследствие неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 225 населенных пунктов в 7 областях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в частности, в Николаевской области без электроснабжения остаются 122 населенных пункта, в Одесской – 41, в Херсонской – 18, в Днепропетровской – 22, в Кировоградской – 12, в Винницкой – 9 и во Львовской – 1.

В Арбузинском, Братском, Вознесенском, Веселиновском, Домановском, Еланецком, Новоодесском и Первомайском районах Николаевской области неблагоприятные погодные условия привели к разрушению 378 электрических опор. Руководством ОАО „Николаевоблэнерго” принимаются меры с целью приобретения и доставки в регион дополнительного количества электроопор.

Для возобновления электроснабжения населенных пунктов от облэнерго задействованы 1336 чел. и 379 единиц техники.

Оперативными штабами в областях обеспечивается бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, объектов национальной экономики, стабильной работы государственных учреждений, заведений образования и оказание помощи населению. На случай резкого осложнения погодных условий в системе МЧС приведены в готовность автономные источники электропитания, пункты обогрева и предусмотрены технические средства для оказания помощи пострадавшим. В МЧС в круглосуточном режиме работает опергруппа.

ТЭК

Цены на газ для населения останутся прежними

Окружной административный суд г. Киева 15 февраля отменил постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики № 811 от 9 июля 2009 года «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины, который выступал истцом по делу.

Напомним, согласно указанному постановлению регулятора, цены на газ для населения с сентября 2009 года должны были вырасти на 20%, а с 1 января 2010 года - возрастать на 20% ежеквартально.

Суд, в частности, признал незаконным издание НКРЭ данного акта, поскольку он не был предварительно согласован с профсоюзами.

В то же время, как сообщил УНИАН начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса Владимир СЕМЕНЕЦ, комиссия официально пока не получала решение административного суда, а поэтому «комментировать его нет возможности».

Отвечая на вопрос, намерена ли НКРЭ обжаловать в дальнейшем данное решение в апелляционной инстанции, В.СЕМЕНЕЦ сказала: «Каждое ведомство действует, исходя из закрепленных полномочий, поэтому, принимая такое решение, комиссия отдавала отчет своим действиям».

Агро

В Украине в региональные ресурсы закуплено 1,45 млн. тонн продзерна

В Украине по состоянию на 12 февраля 2010 г., согласно оперативным данным, в региональные ресурсы закуплено продовольственного зерна урожая 2009 г. 1,45 млн. тонн, что составляет 109,5% от объема рекомендованного 3-месячного неснижаемого запаса, сообщает АПК-Информ.

По состоянию на эту же дату прошлого года в резервы было закуплено 2,096 млн. тонн продзерна (136,9% от объема рекомендованного 3-месячного неснижаемого запаса).

Как сообщается на официальном сайте Минагрополитики, в регионах по состоянию на 1 февраля т.г. в наличии имелось 519,1 тыс. тонн зерна (по данным деклараций).

Объем рекомендованного 3-месячного неснижаемого запаса продовольственного зерна составляет 1,531 млн. тонн.

Цена закупки на пшеницу 3-го класса в Украине повысилась

Средневзвешенная закупочная цена на пшеницу 3 класса в Украине по состоянию на 12 февраля 2010 г. составляла 1181 грн/т, что на 4% превышает уровень цен на аналогичную дату прошлого года.

Об этом сообщается на официальном сайте МинАП со ссылкой на оперативные данные об уровне средневзвешенных закупочных цен на зерновые культуры, сообщает АПК-Информ.

Согласно сообщению, стоимость пшеницы 4 кл. к отчетной дате была 1101 грн/т (выше на 10% прошлогодней цены), 6 кл. – 1056 грн/т (превышает уровень 2009 г на 19%).

При этом минимальные и максимальные цены на эту же дату составляли: пшеница 3 кл. – 908 грн/т и 1350 грн/т, 4 кл. – 1000 грн/т и 1300 грн/т, 6 кл.- 860грн/т и 1430 грн/т соответственно.

Кроме того, по состоянию на 12 февраля рожь гр.А стоила в Украине 837 грн/т. Минимальная цена на культуру составляла 760 грн/т, а максимальная – 970 грн/т. По сравнению с прошлым годом рожь подешевела на 1%.

Цена на кукурузу составляла 1214 грн/т (к уровню 2009 г. +41%). Минимальные и максимальные цены составляли1020 грн/т и 1380 грн/т соответственно.

Средневзвешенная закупочная цена на ячмень 3 кл. в Украине по состоянию на 12 февраля 2010 г. составляла 886 грн/т (минимальная цена – 740грн/т, максимальная – 980 грн/т). По сравнению с прошлым годом культура подорожала на 5%.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,04 грн./долл., продают – по 8,09 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился по сравнению с 15 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,02-8,07 грн./долл., по продаже – в пределах 8,07-8,11 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного повысился по сравнению с 15 февраля – 10,92/11,09 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,820-10,98 грн./евро, по продаже – в пределах 11,02-11,16 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 15 февраля, понизился на 0,4% и составляет в среднем 0,2608 грн./рубль, курс продажи – незначительно понизился – до 0,2689 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,04 грн./долл., продажи – 8,08 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,06 грн./долл., по продаже – в пределах 8,07-8,11 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился по сравнению с 15 февраля и сегодня составляет 10,92/11,07 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,82-10,97 грн./евро, по продаже – в пределах 11,02-11,11 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 15 февраля, понизился на 1% и сегодня составляет 0,2574 грн./рубль, курс продажи – не изменился – 0,2696 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 16 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,002, к евро – 10,888321, к российскому рублю – 0,26479.