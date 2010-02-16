Ющенко не пойдет на инаугурацию Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не планирует принимать участия в торжественной церемонии инаугурации новоизбранного главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил сегодня на пресс-конференции.

В частности, на вопрос придет ли он 25 февраля в Верховную Раду, Президент сказал: “не планирую".

В то же время действующий глава государства считает, что они с В.ЯНУКОВИЧЕМ должны встретиться после инаугурации, где бы В.ЮЩЕНКО "сделал формальные процедуры, которые делают люди, уходящие с должности".

"Это нормальное общение, встреча на рабочем месте, обмен мнениями относительно тех вещей, которые для меня дороги. Эта встреча - это демонстрация того, что страна получила нового Президента", - заявил В.ЮЩЕНКО.