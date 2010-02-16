Ющенко не знает, предоставит ли ему Янукович возможность

Действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не знает, предоставит ли ему новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возможность остаться жить на государственной даче.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на пресс-конференции.

По его словам, государственные должностные лица определенного уровня в соответствии с законом имеют право остаться проживать на государственных дачах.

«Как распорядится будущий Президент этим правом по отношению ко мне, я не знаю», - сказал он.

«Скажут на вокзале – буду на вокзале, скажут, по закону есть такое решение – я его приму», - добавил В.ЮЩЕНКО.