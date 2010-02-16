Ющенко называет Тимошенко самой большой своей ошибкой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет Юлию ТИМОШЕНКО самой большой своей ошибкой за пять лет президентства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом действующий глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции.

«Если бы мы имели на этом посту (премьер-министра – УНИАН) человека конструктивного… то имели бы вторую пятилетку своего присутствия», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, при других обстоятельствах идеология, ценности В.ЮЩЕНКО, как Президента, были бы закреплены.