Баррозу назначил Януковичу встречу в Брюсселе

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ назначил новоизбранному Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ встречу в Брюсселе.

Об этом пишет газета «Левый берег» со ссылкой на собственные источники в ходе визита делегации Института Горшенина в Брюссель.

Как сообщает издание, встреча назначена на 1 марта на 10.00.

Вместе с тем, в Партии регионов пока не подтверждают, что приняли приглашение Ж.БАРРОЗУ конкретно на 1 марта, пишет «Левый берег».

Издание напоминает, что в воскресенье Центризбирком объявил итоги выборов Президента, на которых победил В.ЯНУКОВИЧ. Ранее его поздравили с победой главы Еврокомиссии, Европарламента и президент Евросоюза.

*** Делегация Института Горшенина прибыла в столицу Бельгии по приглашению Европарламента для обсуждения результатов выборов Президента Украины, дальнейшего прогнозирования ситуации. В рамках визита у президента Института Горшенина Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО и генерального директора Костя БОНДАРЕНКО запланирован ряд двусторонних встреч с европейскими лидерами.