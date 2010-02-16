Ющенко объснил, за что были уволены губернаторы

Ющенко объясняет, что уволил Главы Харьковской и Днепропетровской ОГА были уволены из-за их политической заангажированности во время выборов

Киев. 16 февраля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объясняет освобождение Арсена АВАКОВА и Виктора БОНДАРЯ от должностей глав Харьковской и соответственно Днепропетровской облгосадминистраций нарушением его просьбы быть политически незаангажированными во время выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом действующий глава государства сказал журналистам на пресс-конференции.

Президент напомнил, что после первого тура выборов провел в Киеве совещание со всеми главами областных государственных администраций. По словам В.ЮЩЕНКО, основным посланием от него губернаторам во время этой встречи была просьба сохранять незаангажированную, аполитичную позицию во время проведения второго тура выборов.

По словам Президента, он просил губернаторов обеспечить в своих областях проведение выборов демократическим законным способом.

В.ЮЩЕНКО добавил, что после этого один из кандидатов в президенты также собрал губернаторов и начал их «вербовку» на свою сторону. После этого, по словам В.ЮЩЕНКО, он еще раз жестко предупредил губернаторов об ответственности в случае, если они не будут действовать в соответствии с законом во время выборов.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, почему в таком случае Президент не уволил главу Одесской облгосадминистрации, который поддержал Виктора ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО сказал, что он не проинформирован о такой агитации.

Как сообщалось, губернаторы Днепропетровской и Харьковской областей поддержали во время второго тура выборов Юлию ТИМОШЕНКО.