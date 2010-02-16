Премьер Греции : страна преодолеет кризис

Греция в ближайшее время сможет преодолеть экономические трудности и выйти из кризиса более сильной, проведя экономические и политические реформы, заявил премьер-министр Греции Йоргос Папандреу во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

"Греция в настоящее время находится в затруднительном экономическом положении, но это не конец. Я верю, что мы выйдем из этого положения в самое ближайшее время, выйдем более сильными, чем мы являемся сейчас, поскольку ситуация, в которой мы оказались сейчас, позволит нам осуществить некоторые изменения и реформы как в области экономики, так и в области принятия политических решений", - сказал Папандреу.

Сегодня стало известно, что Россия пригласила Грецию участвовать в строительстве инфраструктуры к Олимпиаде 2014 года в Сочи. "Что касается 2014 года, Греция, как вы знаете, обладает достаточным количеством знаний, опытом и готова делиться этими знаниями, принимать участие в организации и обеспечении безопасности при проведении Олимпийских игр и участвовать в строительстве инфраструктуры и спортивных объектов", - сказал Папандреу.