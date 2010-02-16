Анонс на 17 февраля

10-00 - Пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

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10-00 - Депутаты Блока Кличко в Киевсовете посетят Киевскую ГЭС с целью оценки состояния ее готовности к вероятному весеннему паводку. Также состоится встреча представителей Блока Кличко с трудовым коллективом Киевской ГЭС. (г. Вышгород, ул. Шлюзовая, Киевская ГЭС

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11-00 - При участии первого заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко и и.о. заместителя председателя КГГА Игоря Добруцкого состоится встреча с французской делегацией во главе с генеральным фининспектором и координатором АДЕТЕФ по вопросам туризма и Евро 2012 Аленом Бодоном (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, к. 512).

10-00 – Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й та 3-й подъезды, 7-й этаж

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12-00 - Пресс-конференция на тему: «Кто, или что спасет бюджет Украины?». Приглашены: Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ; Вячеслав Кредисов, председатель правления ВОО «Новая формация», член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины; Сергей Яременко, экс-заместитель председателя НБУ («ИнтерМедиа консалтинг», ул. Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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12-00 - На портале ЛІГА.net Интернет-конференция гендиректора Консультационного центра по вопросам банкротства, арбитражного управляющего Анатолия Родзинского на тему: "Банки могут спровоцировать массовые банкротства украинцев. В судах по всей Украине уже более 1000 дел"

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14-30 - В рамках заседания Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений состоится публичный отчет Министерства аграрной политики Украины о ситуации в отрасли АПК. (Верховная Рада Украины, ул. Грушевского, 18/2, 11 подъезд, ком.12).

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17-30 - На «Обозревателе» состоится веб-конференция на тему: «Японцы проинвестируют новую ветку киевского метро». Вопросы: Сколько денег будет выделено на строительство новой ветки, какими будут новые вагоны, сколько времени займет строительство? В работе примет участие заместитель главы КГГА Валерий Миронов (ул. Дмитриевская, 44-а).