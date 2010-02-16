ВР отклонила законопроект о переходе школ на десятилетку
18:55, 16 февраля 2010Разное
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"За" только 75 нардепов
Верховная Рада Украины отклонила проект закона относительно введения десятилетнего срока обучения в школах.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины", внесенного депутатом от НУ-НС Анатолием ГРИЦЕНКО, проголосовали лишь 75 народных депутатов из 407, зарегистрированных в сессионном зале.
Согласно законопроекту, зачисление учеников в школы должно было осуществляться не с 6 лет, а с 7, срок обучения для получения полного общего среднего образования в общеобразовательных учебных заведениях должен был сократится с 12 до 10 лет.
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