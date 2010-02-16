Тимошенко просит назначить 3-й тур выборов

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в своем исковом заявлении по обжалованию результатов второго тура выборов Президента просит Высший административный суд Украины назначить повторное голосование по выборам главы государства.

Об этом говорится в исковом заявлении Ю.ТИМОШЕНКО в ВАСУ “О признании противоправными действий, бездеятельности и решения Центральной избирательной комиссии, об обязательстве совершить действия и принять решение”, полный тест которой размещен на сайте Блока Юлии Тимошенко.

Вместе с заявлением объемом более 40 страниц в ВАСУ представлены 9 томов дополнений с доказательной базой - документами и видеоматериалами.

В своих исковых требованиях Ю.ТИМОШЕНКО просит суд признать противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению и объявлению результатов повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля 2010 года; признать незаконной бездеятельность ЦИК относительно непринятия всех предусмотренных действующим законодательством Украины мер по установлению действительного волеизъявления избирателей во время повторного голосования на президентских выборам; признать недействительным и таким, который исключает возможность достоверно установить результаты волеизъявления избирателей, протокол ЦИК от 14 февраля 2010 года о результатах повторного голосования на выборах Президента Украины; обязать ЦИК назначить повторное голосование на выборах главы государства на третье воскресенье после дня вступления решения суда в законную силу; обязать ЦИК обеспечить проведение повторного голосования на основаниях и в порядке, определенных Законом Украины «О выборах Президента Украины».