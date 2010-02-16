Луганщина готовится к наводнению

Луганская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила План действий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, областных управлений и организаций по подготовки к пропуску ледохода, наводнения и паводков в 2010 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Луганской облгосадминистрации.

План разработан с целью предотвращения возникновения ЧС, минимизации возможных убытков и защиты населенных пунктов, хозяйственных объектов и земель от разрушительного действия паводка и наводнения.

В управлении отметили, что в случае сохранения зимнего режима погоды и продолжения накопления снега можно ожидать, что по максимальным показателям половодье в 2010 году будет выше нормы, и будет сопровождаться массовым затоплением речных заводей. Не исключена возможность затопления территорий населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на реках, формирование заторов льда.

В соответствии с планом, в настоящее время Главное управление МЧС Украины в Луганской области совместно со специалистами по вопросам чрезвычайных ситуаций райгосадминистраций и исполкомов городских советов проводятся проверки водохранилищ и гидротехнических сооружений, которые создают угрозу подтоплений.