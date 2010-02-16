Главное на 16 февраля (вечер)

Хроника дня *** Финансы: Банк «Надра» с марта будет выплачивать проценты по депозитам в полном объеме

Банк «Надра» заявляет о намерении с марта 2010 года выплачивать проценты по депозитам в полном объеме без ограничений.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

«Начиная с марта 2010 года, банк «Надра» будет выплачивать все начисленные проценты в полном объеме без всяких ограничений», – сказано в сообщении.

Согласно предоставленной информации, на сегодняшний день финансовое состояние банка «Надра» позволяет выплачивать всем вкладчикам – физическим лицам рыночные проценты без ограничений. В рамках специальных предложений с 17 февраля банк «Надра» предлагает всем клиентам – физическим лицам, имеющим денежные средства на депозитном или текущем счетах (независимо от суммы и валюты вклада), воспользоваться возможностью продления депозитного договора и размещения своих средств под рыночные процентные ставки.

По информации банка, по депозитным вкладам максимальная ставка составит 19,5% в гривне, 9,5% – в долларах США и 8,5% – в евро. Кроме того, клиенты смогут получить дополнительные бонусы.

В течение 2010 года банк «Надра» планирует продолжить последовательное выполнение всех взятых на себя в 2009 году обязательств перед клиентами. «Всего в течение 2010 года 99% вкладчиков – физических лиц, подключившихся к комплексной программе выплаты депозитов, кроме уже выплаченных в прошлом году, банк вернет около 2,4 млрд. грн.», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля т.г. банк «Надра» возобновил частичные выплаты по депозитам, согласно ранее разработанным программам.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация.

Кабинет Министров Украины 23 декабря 2009 года принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк». Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ предложил отменить это решение.

10 февраля т.г. Нацбанк продлил действие временной администрации в банке «Надра» на один год – до 9 февраля 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 24,846 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,793 млрд. грн., обязательства – 24,371 млрд. грн., собственный капитал – 474,694 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являлись компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

ФР: КЦБФР аннулировала лицензии "ТЕКТ-Трейда"

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) аннулировала лицензии ООО "ТЕКТ-Трейд" на осуществление деятельности по торговле ценными бумагами, а именно – брокерской, дилерской деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР, данное решение комиссия приняла 9 февраля 2010 года.

Как отметили в комиссии, лицензия аннулирована на основании несоблюдения компанией лицензионных условий в части обязательного вступления торговца в саморегулирующуюся организацию профессиональных участников фондового рынка по данному виду деятельности (ассоциация "Украинские фондовые торговцы" (АУФТ) – УНИАН).

Данное решение вступает в силу через десять дней после его принятия.

В свою очередь, собственник и председатель наблюдательного совета группы компаний "ТЕКТ" Вадим ГРИБ заявил сегодня журналистам, что поскольку данное решение вынесено комиссией с нарушением процедуры, компания оспорила его в Окружном административном суде Киева.

По его словам, в соответствии с нормативными актами комиссии, решение об аннулировании лицензии должно было приниматься с обязательным приглашением лицензиата, чего, по информации В.ГРИБА, сделано не было.

Председатель наблюдательного совета "ТЕКТ" также считает, что официальные основания отказа АУФТ во вступлении "ТЕКТ-Трейду" в совет саморегулирующейся организации были чисто формальными, а реальной причиной для отказа и последующего аннулирования лицензии послужил его конфликт с представителями ГКЦБФР.

Нефть/газ: Украина в январе увеличила транзит газа в 2,1 раза, нефти – сократила на 30,6%Транзит природного газа по территории Украины в январе увеличился в 2,1 раза по сравнению с январем 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе сократился на 30,6% по сравнению с январем 2009 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе т.г. увеличилась на 59,1%, а нефти – сократилась на 19,7%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2009 году транзит природного газа по территории Украины сократился на 19,9% по сравнению с 2008 годом. Транзит нефти по территории Украины в 2009 году сократился на 11,4% по сравнению с 2008 годом. Общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в 2009 году сократилась на 5,9%, а газа – на 20,3%.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система – в управлении ОАО «Укртранснафта».

Электроэнергетика: Сегодняшний аукцион по экспорту электроэнергии не состоялся из-за дефицита угля на Бурштынской ТЭС

Безрезультатное проведение сегодняшнего месячного аукциона по доступу к межгосударственным сетям для экспорта электроэнергии обусловлено критической ситуацией с обеспечением углями газовой группы Бурштынской ТЭС и как следствие – опасениями участников по поводу того, что станция не сможет обеспечить в марте загрузку выставленных на продажу объемов сечения.

Об этом УНИАН сообщил источник в отрасли.

«С начала текущего месяца ТЭС испытывает трудности с обеспечением углями газовой группы, а то поступление, которое обеспечивает «Уголь Украины», едва покрывает трехдневный резерв», – сказал собеседник агентства, отметив при этом, что подобная ситуация сложилась и по другим ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины», работающим на газовой группе углей.

Собеседник УНИАН уточнил, что на сегодняшний день остаток угля на складах Бурштынской ТЭС составляет около 50 тыс. тонн при суточном объеме потребления 15,7 тыс. тонн. Тем не менее, среднесуточная выдача мощности станции в систему CENTREL сохраняется на уровне 350-390 МВт с проседанием в выходные до 220 МВт.

Источник сообщил также, что вчера на совместном совещании Минтопэнерго, НКРЭ, «Угля Украины» и «Укрзализныци» обсуждалась возможность оперативной поставки газовых углей для станции.

«Уголь ТЭС может отгрузить ДТЭК, который заинтересован в том, чтобы его гарантированные годовые объемы, купленные на аукционе, работали. Какова будет схема таких поставок, учитывая то, что «Уголь Украины» определен единственным поставщиком для государственных ТЭС, пока не ясно», – сказал источник, отметив при этом, что для обеспечения загрузки станции ДТЭК может закупить импортные объемы с России или Польши.

В пресс-службе ДТЭК информацию о возможной отгрузке угля предприятиями компании Бурштынской ТЭС пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, НЭК «Укрэнерго» на сегодняшнем аукционе не смогла реализовать ни одного лота, выставленного на мартовский аукцион по доступу к межгосударственному сечению Украины для экспорта электроэнергии.

На сегодняшние торги заявки были поданы на 4 лота сечения так называемого "Бурштынского энергоострова" с суммарным объемом 250 МВт.

Остальные 16 лотов сечения на Российскую Федерацию, в Польшу и Молдову были сняты с торгов из-за отсутствия заявок.

В торгах принимали участие ООО «Схидэнерго» и Госпредприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго».

При объявлении торгов по первому лоту в объеме 100 МВт сечения "Бурштынского энергоострова" ни один из участников не поддержал начальной цены лота. В этой связи аукционная комиссия решила приостановить торги, объявив 5-минутный перерыв.

После перерыва комиссия поочередно выставляла три оставшихся лота энергоострова, однако участники аукциона также не поднимали своих табличек. Тогда комиссия решила прекратить торги.

Как сообщила журналистам председатель аукционной комиссии НЭК «Укрэнерго» Татьяна МУРАВЬЕВА, следующий месячный аукцион на апрель будет объявлен в сроки, оговоренные планом-графиком проведения аукционов на 2010 год. Также она не исключила, что аукционная комиссия может принять решение о проведении внеочередного месячного аукциона с периодом поставки в марте, при этом начальная цена лотов останется в пределах той, которая была заявлена на сегодняшнем аукционе.

Международное сотрудничество: РФ не договаривалась с Януковичем о вступлении Украины в Таможенный Союз и ЕЭП

Спикер Совета Федерации Сергей МИРОНОВ заявляет, что российские власти не договаривались с новоизбранным Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о вступлении Украины в Таможенный союз и Единое экономическое пространство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Москве.

«Никаких договоренностей нет и быть не может. Прежде всего, потому что это суверенное дело суверенного народа суверенной страны», - сказал С.МИРОНОВ.

Он также напомнил, что для вхождения Украины в Таможенный союз и ЕЭП нужно согласие Верховной Рады.

«Это серьезные решения, и как минимум они без парламента не принимаются. А Верховная Рада - это представительский орган всего украинского народа, поэтому я думаю, что в соответствии с Конституцией Украины вопрос так будет и решаться», - сказал С.МИРОНОВ.

«Логика подсказывает, что выгода была бы больше, если бы к трем участникам (и Украина) присоединилась к единому Таможенному союзу», - отметил С.МИРОНОВ.

Он также добавил, что Украина является «мощной единицей» Содружества Независимых Государств.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2009 года в Минске по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Президенты России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписали документы о создании Таможенного союза. Он начал функционировать 1 января 2010 года.

Транспорт: Проезд в киевских маршрутках вырастет на 20-25%

Проезд в частных киевских маршрутных такси вырастет приблизительно на 20-25%. Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава Киевской городской организации работодателей-перевозчиков «Столица» Валерий ЛИПЕЦКИЙ.

«На сегодня уже сложились экономические предпосылки для повышения тарифов», - отметил он. Таким образом, учитывая, что стоимость проезда в маршрутках сегодня составляет 1,50-2,50 грн., а на некоторых маршрутах 2,75 грн., проезд может подорожать до более чем 3 грн.

По словам В.ЛИПЕЦКОГО, подорожание станет возможным после того, как перевозчики сделают соответствующие расчеты по каждому маршруту, предоставят письмо на согласование повышения городским властям. Причем согласование как таковое является формальным, поскольку на сегодня нормативно установлено, что тарифы на маршрутные такси устанавливаются свободные.

Обоснования для повышения экономические, а не политические, подчеркнул глава ассоциации. «Солярка еще в октябре была 5,30, сегодня – 6,90 грн. за литр, запчасти за 3-4 месяца на 20% подорожали, в ноябре на 200 грн. подняли минимальную зарплату. Объективные составляющие, которые входят в затратную часть, возросли, поэтому хочешь не хочешь, надо повышать. Уже отдельные перевозчики начали в минус работать», - пояснил он.

По словам В.ЛИПЕЦКОГО, последний раз тарифы в маршрутных такси повышали 2 года назад. Он также отметил, что пока что никто из перевозчиков не просчитал новые тарифы и не предоставил расчеты на согласование.

Связь: «Серые» телефоны будут отключать только после смс-предупреждения

Отключение мобильных телефонов, коды IMEI которых внесены в «серый» список, будет происходить лишь при условии получения абонентом смс-сообщения от оператора о внесении его терминала в «серый» список обобщенной базы данных кодов IMEI с указанием даты отключения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины (НКРС), реагируя на то, что в некоторых СМИ распространяется информация об отключении с 16 февраля т.г. мобильных телефонов из «серого» списка.

В комиссии разъяснили, что если в течение 90 дней абонент не подтвердит легальность происхождения мобильного терминала в ДП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) и он не будет переведен в «белый» список, то такой мобильный телефон будет отключен.

Как сообщал УНИАН, во избежание ошибочного отключения телефонов, коды IMEI которых были несвоевременно поданы или вообще не поданы операторами в УГЦР для внесения в обобщенную базу данных, НКРС обязала операторов проверить и согласовать с УГЦР «серый» список. После этого операторы обязаны продолжить рассылку смс-сообщений об отключении.

НКРС обязала операторов мобильной связи со 2 января 2010 года начать рассылку смс-сообщений абонентам, телефоны которых находятся в «сером» списке по информации, полученной от УГЦР.

Справка УНИАН . IMEI – международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

С 28 марта 2009 года в Украине запрещены ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

НКРС приняла решение о начале обмена «серыми» списками между операторами и УГЦР с 15 ноября 2009 года. Абоненты, мобильные терминалы которых внесены в «серый» список, должны доказать легальность своего телефона на протяжении 90 дней. В противном случае мобильные телефоны этих абонентов будут отключены от сетей операторов.

Образование: Рада отклонила законопроект о переходе на 10-летнее обучение в школах

Верховная Рада Украины отклонила проект закона относительно введения десятилетнего срока обучения в школах.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины", внесенного депутатом от НУ-НС Анатолием ГРИЦЕНКО, проголосовали лишь 75 народных депутатов из 407, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно законопроекту, зачисление учеников в школы должно было осуществляться не с 6 лет, а с 7, срок обучения для получения полного общего среднего образования в общеобразовательных учебных заведениях должен был сократится с 12 до 10 лет.

Регионы: Крым ввел режим жесткой экономии бюджетных средств

Совет министров Автономной Республики Крым на своем заседании 15 февраля издал распоряжение о введении в Крыму режима жесткой экономии бюджетных средств.

Согласно распоряжению, текстом которого располагает УНИАН, такой режим вводится в целях обеспечения экономного, эффективного и целевого использования бюджетных средств, предусмотренных Временной росписью бюджета Автономной Республики Крым на первое полугодие 2010 года.

Распоряжением крымского правительства органам исполнительной власти АРК поручено обеспечить сокращение расходов на автотранспорт, копировально-множительные услуги, услуги связи; своевременную регистрацию финансовых обязательств в органах Государственного казначейства Украины в пределах имеющихся ассигнований. Также поручено рассмотреть возможности проведения в целях уменьшения командировочных расходов, селекторных совещаний, использования в документообороте электронной почты. Кроме того, распоряжением поручено не допускать направление обращений в Верховную Раду АРК, Совет министров АРК об увеличении численности работников аппаратов органов исполнительной власти Крыма, а бюджетные средства в первую очередь направлять на защищенные статьи расходов и неотложные расходы.

В соответствии с постановлением Совета министров АРК от 22 декабря 2009 г., финансирование расходов бюджета АРК в 2010 году до принятия постановления Верховной Рады АРК "О бюджете Автономной Республики Крым на 2010 год" будет осуществляться в пределах 1/12 годовой суммы на месяц, утвержденной в бюджете АРК на 2009 год, пропорционально поступлениям доходов в бюджет автономии. Кроме того, до принятия бюджета АРК на 2010 год финансирование капитальных расходов осуществляться не будет.

Луганщинаготовится к наводнению

Луганская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила План действий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, областных управлений и организаций по подготовки к пропуску ледохода, наводнения и паводков в 2010 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Луганской облгосадминистрации.

План разработан с целью предотвращения возникновения ЧС, минимизации возможных убытков и защиты населенных пунктов, хозяйственных объектов и земель от разрушительного действия паводка и наводнения.

В управлении отметили, что в случае сохранения зимнего режима погоды и продолжения накопления снега можно ожидать, что по максимальным показателям половодье в 2010 году будет выше нормы, и будет сопровождаться массовым затоплением речных заводей. Не исключена возможность затопления территорий населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на реках, формирование заторов льда.

В соответствии с планом, в настоящее время Главное управление МЧС Украины в Луганской области совместно со специалистами по вопросам чрезвычайных ситуаций райгосадминистраций и исполкомов городских советов проводятся проверки водохранилищ и гидротехнических сооружений, которые создают угрозу подтоплений.

Агро: Гидрометцентр Украины опровергает слухи о катастрофическом половодье

По предварительным оценкам гидрометцентра, в Украине прогнозируется близкое к нормальному, и в отдельных областях выше нормы весеннее половодье, но оно не будет катастрофическим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции директор Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА и начальник отдела гидрологических прогнозов гидрометцентра Виктория БОЙКО.

Так, по информации В.БОЙКО, согласно последним замерам уровней снега, запасы воды (которые ожидаются от его таяния – УНИАН) продолжают расти практически на всей территории Украины. В то же время синоптики не ожидают новых значительных осадков до конца зимы.

“На сегодняшний день они (уровни осадков - УНИАН) составляют приблизительно до 2-х, в отдельных районах до 2,5 нормы для этой даты. Это, конечно, снег очень мощный. И даже если будет медленное таяние, на которое мы надеемся, этот снег даст достаточно высокое весеннее половодье на большей части рек Украины”, - отметила В.БОЙКО, добавив, что этого не следует пугаться, потому что для Украины паводки и затопления пойм являются нормальным явлением.

По ее словам, ожидается, что негативные последствия от затопления будут преимущественно в тех районах, где это происходит почти ежегодно.

“На сегодняшний день мы только отмечаем, что сложные условия прохождения весеннего половодья будут, прежде всего, в бассейне реки Припять – это Ривненская, Волынская, частично Житомирская область; бассейне реки Северский Донец – это Харьковская, Луганская, Донецкая область, частично на реках Приазовья – Запорожская, Донецкая область. Также сложные условия ожидаются в бассейне реки Ингул – это Кировоградская, Днепропетровская область и ниже по течению Николаевская область”, - сказала специалист.

Относительно Днепровского каскада, где расположены 6 больших гидроэлектростанций и который будет пропускать всю ту воду, которая будет поступать не только из Припяти и территории Украины, но из Беларуси и России, В.БОЙКО сообщила, что с целью оценки возможных масштабов половодья будет проведено специальное межведомственное совещание. На нем будет разработан соответствующий режим пропуска воды Днепровским каскадом, с одной стороны, чтобы не нанести вреда, с другой – максимально удовлетворить потребности пользователей воды.

В свою очередь, Н.КУЛЬБИДА отметил, что пик паводка наступит где-то в апреле. Точнее его уровень можно будет оценить в марте, после всех снегопадов и обсчета окончательных данных максимальных уровней воды на гидрологических постах. По его словам, специалисты надеются, что весенние процессы в стране будут происходить так же, как в подавляющем большинстве предыдущих лет.

“Думаю, что на сегодняшний день нет оснований использовать слова “катастрофическое наводнение”, “страшное половодье”. Оно будет в пределах нормы. По определенным речным бассейнам и областям оно будет выше нормы, но ... даже если по всем речным бассейнам одновременно начнутся весенние процессы, то есть повышение уровней и прохождения максимумов, даже тогда нельзя говорить о какой-то катастрофе”, - заверил Н.КУЛЬБИДА.