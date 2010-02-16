Институт Горшенина: Россия первой разочаруется в Януковиче

Политолог Бондаренко считает, что Россия будет первой страной, которая разочаруется в Януковиче

Киев. 16 февраля. УНИАН. Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что Россия будет первой страной, которая разочаруется в новоизбранном Президента Украины Викторе ЯНУКОВИЧЕ.

Такое мнение он высказал в Брюсселе, выступая с тематическим докладом на конференции Европейского политического центра "Украина после выборов", сообщает «Левый берег».

Эксперт также уверен, что «чем быстрее ТИМОШЕНКО признает победу ЯНУКОВИЧА, тем лучше. Расшатывая ситуацию она рискует быть непонятой избирателями, из-за чего может утратить авторитет как лидер оппозиции».

По мнению К.БОНДАРЕНКО, выборы хоть и были признаны всеми международными наблюдателями соответствующими демократическим стандартам в случае, если ситуация и далее будет нагнетаться, высок риск внутриполитической дестабилизации. "Необратимыми процессы в Украине назвать нельзя", - сказал он.

Вместе с тем, напомнив, что ключевые кандидаты говорили о необходимости политической стабилизации, К.БОНДАРЕНКО выразил надежду: "Возможно, политическая дестабилизация уйдет в прошлое. Во многом это зависит от модели управления которую выберет новый президент. Я бы не назвал ЯНУКОВИЧА большим реформатором. Я не думаю, что он пойдет по пути решительных реформ, в лучшем случае продолжит то, что начал ЮЩЕНКО".

Характеризуя сценарии внешнеполитического позиционирования В.ЯНУКОВИЧА, К.БОНДАРЕНКО выразил мнение, что во внешней политике он будет отстаивать прагматическую политику. "Во время кампании его многие упрекали в том, что он марионетка России. Так вот, на мой взгляд, Россия будет первой страной, которая разочаруется в ЯНУКОВИЧЕ. Точно так же, как в свое время разочаровалась в КУЧМЕ", - сказал он.

В данной связи К.БОНДАРЕНКО также отметил, что во время выборов В.ЯНУКОВИЧ обещал пересмотреть газовые соглашения с Россией. Однако уже сегодня "Газпром" дал понять, что этого не будет. "Так что не стоит надеяться, будто с приходом В.ЯНУКОВИЧА для Украины газ будет стоит снова по 50 долларов", - подчеркнул К.БОНДАРЕНКО.

Как отмечает «Левый берег», ключевые вопросы участниками конференции задавались в контексте не столько газового интереса Украины, сколько Евросоюза. Как известно, в настоящее время есть разочарование антикризисными мерами Ю.ТИМОШЕНКО в контексте последнего газового противостояния.

Сегодня и завтра делегация Института Горшенина во главе президентом Вадимом ОМЕЛЬЧЕНКО и генеральным директором К.БОНДАРЕНКО пребывает в Брюсселе по приглашению Европарламента с целью комплексного анализа результатов выборов в Украине и дальнейшего прогнозирования.