ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Аналитический обзор: Янукович напугал инвесторов призывом о помощи и разговорами о реструктуризации», в котором пишет - цены суверенных еврооблигаций Украины зависли в воздухе, колеблясь в крайне широких границах. Инвесторы ожидают разъяснения ситуации с прошедшими президентскими выборами, оценивая, насколько велики шансы на сохранение политической нестабильности…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/analiticheskij-obzor-janukovich-napugal-investorov-prizyvom-o-pomocshi-razgovorami-137448/

* * *

Также «Дело» в материале «Во сколько обошелся кризис украинской экономике» пишет – убытки банков выросли на 1000%, прибыль в промышленности сократилась на 40%. Такова цена кризиса для украинской экономики в 2009 году…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/vo-skolko-krizis-ukrainskoj-ekonomike-137459/

* * *

«Дело» в материале «Минфин снова увеличил доходность гособлигаций» пишет – Минфин вновь повысил доходность облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). За счет этого правительству удалось привлечь средства от негосударственных банков и частных инвесторов…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/minfin-snova-uvelichil-dohodnost-gosobligacij-137457/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Поляки захотели украинской водки» пишет – польская Central European Distribution Corporation (CEDC) может приобрести 70-80% акций Nemiroff. CEDC может выкупить доли двух из трех акционеров производителя, третий владелец компании – Степан Глусь – намерен остаться в бизнесе. Но на компанию, оцененную более чем в $300 млн, есть и другие претенденты – Pernod Ricard и Brown-Forman…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1323956

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Банкам пообещали дешевых денег» пишет – Нацбанк определил четкие критерии, на основании которых будет выдавать стабилизационные кредиты и рефинансировать кредиты, выданные банками предприятиям. При выполнении жестких условий банки смогут получить деньги под 10,75-12,25% годовых. Банкиры говорят, что ресурс НБУ позволит снизить цену кредитов и вывести экономику на докризисный уровень…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1323955

* * *

Издание «Экономические известия» в материале «Союз трех Украины не дождется» пишет - новоизбранный президент Виктор Янукович договорился с Кремлем о вхождении Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана в обмен на снижение цены на российский газ. Об этом депутатам из фракции НУНС в Раде рассказала Юлия Тимошенко. Эксперты не видят никаких экономических выгод для Украины в рамках Таможенного союза…

http://eizvestia.com/state/full/4191221

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Металлурги заплатят за все» пишут - «Укрзалізниця» опубликовала план поэтапного повышения в 2010 г. тарифов на грузоперевозки, согласно которому для металлургов и химиков рост стоимости перевозок к концу года может достигнуть 37,7%. Из карманов предприятий транспортники планируют извлечь дополнительные 1,2 млрд. грн.

http://eizvestia.com/markets/full/4191228

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Обед в фаст-фудах подорожал на 20 гривен» пишет - рестораны быстрого питания существенно повысили цены: в среднем «первое, второе и компот» выросли в цене на 15–20 грн. Объясняют увеличением стоимости продуктов…

http://mycityua.com/articles/city/2010/02/17/070800.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Студенты смогут качать права» пишет – в высшей школе затеяли сразу две реформы. Во-первых, вступили в силу изменения в закон «О высшем образовании», которые позволят студсоветам принимать участие в решении важных вопросов. Во-вторых, перво- и второкурсники смогут получить сразу два высших образования…

http://www.segodnya.ua/news/14116082.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Популистские законы, или Очередная соцнагрузка на трещащий по швам бюджет» пишет - на повестке дня Рады еще один закон о социалке. Правда, он не имеет ничего общего с намерениями повысить благосостояние украинцев. Расширять соцпомощь при трещащем по швам бюджете – абсурд…

https://economics.unian.net/rus/detail/36931

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Бог в госпомощь» пишет – в России право религиозных организаций на госпомощь прописано в поправках единороссов в президентский законопроект о поддержке некоммерческих организаций, которые будут внесены во втором чтении. Религиозные организации также получат статус социально ориентированных…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/17/225969

* * *

Издание «Известия» в публикации «Жигули» еще дороже» пишет – крупнейший российский автозавод представил новые меры по стимулированию сильно упавших из-за кризиса продаж. Для этого АвтоВАЗ... в среднем на 2% повысил отпускные цены на свои машины, а с марта начнет штрафовать дилеров за срыв продаж. Новые цены должны компенсировать затраты на уже прошедшее улучшение качества, заявило руководство автогиганта. А вот эксперты склонны считать, что так менеджмент маскирует неудачи своей антикризисной программы…

http://www.izvestia.ru/auto/article3138623/

(УНИАН)