Тимошенко считает, что кризис завершился...

Рост промышленного производства в Украине в январе на 11,8% к январю 2009 года, в том числе и в сельскохозяйственном производстве на 5,4%, свидетельствует о завершении экономического кризиса в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодняшнее заседание правительства.

«Эти две цифры роста промышленного производства… говорят о том, что кризис по сути дела уже заканчивается», - сказала она.

При этом премьер подчеркнула, что стабилизация экономики является следствием антикризисных мер действующего правительства.

«Когда мы говорим о таких показателях, мы можем сказать, что наша команда, вопреки политическому кризису, вопреки политическим противостояниям, вопреки разрушительной работе, которую проводили все ветви власти против правительства, все-таки страну от кризиса спасла», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в январе т.г. против января 2009 г. составил 11,8%.

По данным Госкомстата, в январе, по сравнению с декабрем, спад промпроизводства составил 12,5%.