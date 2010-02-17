Шансы Тимошенко выиграть суд минимальны

Эксперты считают минимальными шансы кандидата в президенты, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО выиграть суд относительно отмены результатов выборов Президента Украины и назначения повторного голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время пресс-конференции в Киеве с участием ведущих украинских политических экспертов.

По мнению директора Центра политических исследований «София» Андрея ЕРМОЛАЕВА, если юристы Ю.ТИМОШЕНКО имеют в своем распоряжении лишь ту доказательную базу, о которой они заявляют, то бесспорное преимущество в рамках судебного процесса будет на стороне признанного Центральной избирательной комиссией победителем выборов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как отметил эксперт, например, одним из аргументов Ю.ТИМОШЕНКО является вопрос Государственного реестра избирателей и списков избирателей, которые составляются на его основе.

«Вопрос реестра - это вопрос не штаба ЯНУКОВИЧА, а проблема и ответственность власти. На момент голосования эти списки были легитимными», - подчеркнул А.ЕРМОЛАЕВ.

По его мнению, в украинской политике больше психологии, чем права. В связи с этим, комментируя оперативное назначение Верховной Радой даты инаугурации новоизбранного Президента, политолог отметил, что это, однако, не означает, что В.ЯНУКОВИЧ уже получил полномочия главы государства.

«Это психологическая война. Одни назначают дату инаугурации, другие несут коробки с доказательствами в суд», - охарактеризовал эксперт нынешнюю политическую ситуацию в государстве.

В свою очередь, политический технолог Анатолий ЛУЦЕНКО, основываясь на собственной информированности, сказал, что позиция Ю.ТИМОШЕНКО в актуальном судебном процессе относительно результатов выборов остается слабой.

По словам директора Киевского центра политических исследований и социологии Михаила ПОГРЕБИНСКОГО, несмотря на несовершенство и слабость украинской правовой системы, легитимность результатов выборов признало само украинское общество.

«Другого лидера, который будет сегодня стоять против власти, кроме ТИМОШЕНКО, в Украине нет. Выборы состоялись. Спасибо. Все свободны», - отметил эксперт.