Тимошенко просит ВАСУ запретить инаугурацию Януковича
12:36, 17 февраля 2010Разное
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До рассмотрения ее жалобы по существу
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась с ходатайством в Высший административный суд Украины с просьбой запретить проведение инаугурации Виктора ЯНУКОВИЧА в качестве Президента до рассмотрения ее жалобы относительно выборов по существу.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в избирательном штабе БЮТ.
Данное ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО должно быть рассмотрено до начала рассмотрения жалобы относительно результатов выборов, в частности, сегодня.
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