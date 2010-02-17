ВАСУ приостановил действие решения ЦИК по результатам выборов

Высший административный суд Украины приостановил действие решения Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов и избрании Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

Об этом говорится в сообщении ВАСУ, переданному УНИАН.

Согласно сообщению, судья-докладчик по этому делу Александр НЕЧИТАЙЛО рассмотрел ходатайство кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО о принятии мер обеспечения административного иска по делу по ее иску к ЦИК о признании противоправными действий, бездеятельности и решения ЦИК.

В ходатайстве о принятии мер обеспечения административного иска затрагивается вопрос об остановке действия решения ЦИК об установлении результатов повторного голосования и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины, которое оформлено протоколом ЦИК от 14 февраля 2010 года, и запрете В.ЯНУКОВИЧУ приносить присягу Президента Украины на торжественном заседании Верховной Рады Украины.

Ходатайство мотивировано тем, что в случае непринятия мер обеспечения административного иска могут быть осуществлены действия по вступлению В.ЯНУКОВИЧА на пост Президента Украины еще до завершения рассмотрения дела в суде.

Судья решил, что на основании того, что в случае непринятия мер по остановке действия решения ответчика могут возникнуть осложнения при исполнении судебного решения, ходатайство в соответствующей части подлежит удовлетворению.

Вместе с тем, по мнению судьи, В.ЯНУКОВИЧ не является ответчиком по этому делу, в связи с чем у суда нет правовых оснований для запрета на совершение им определенных действий. Поэтому ходатайство в этой части удовлетворению не подлежит.

Исходя из этого, судья решил частично удовлетворить ходатайство кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО о принятии мер обеспечения административного иска удовлетворить частично и остановить действие решение ЦИК об установлении результатов повторного голосования по выборам Президента и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины до окончания рассмотрения данного административного дела.

В удовлетворении остальных требований ходатайства отказано.