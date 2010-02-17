Медведев объявил Саакашвили персоной нон-грата в России

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ объявил Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ персоной нон-грата в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы, я уверен, рано или поздно вернемся к нормальным, полноценным отношениям с Грузией. Иного и быть не может, но с действующим Президентом Грузии я лично никаких дел иметь не буду. Он для РФ – персона нон-грата», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что российско-грузинские и российско-абхазские отношения имеют многовековую историю. «Мы всегда испытывали и уверен будем испытывать самые дружественные чувства к грузинскому народу. Даже конфликт в 2008 году в конечном счете не испортит этих отношений», - сказал Президент РФ.

Он в очередной раз обвинил «режим СААКАШВИЛИ» в гибели людей. «Это, вне всякого сомнения, является преступлением, которое должно получить свою адекватную юридическую оценку», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент РФ считает, что грузинский народ в рамках конституционных процедур должен решить, кто может управлять Грузией и наладить отношения с Россией, Абхазией и другими сопредельными государствами.

В свою очередь, президент Абхазии Сергей БАГАПШ заявил, что у руководства Грузии «руки по локоть в крови», и он не будет вести переговоры с М.СААКАШВИЛИ. При этом он заверил, что ничего не имеет против грузинского народа.