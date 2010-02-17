ГЛАВНОЕ на 17 февраля (день)

Новости первой половины дня

Выборы

Высший административный суд Украины приостановил действие решения Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов и избрании Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

Об этом говорится в сообщении ВАСУ, переданному УНИАН.

Согласно сообщению, судья-докладчик по этому делу Александр НЕЧИТАЙЛО рассмотрел ходатайство кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО о принятии мер обеспечения административного иска по делу по ее иску к ЦИК о признании противоправными действий, бездеятельности и решения ЦИК.

В ходатайстве о принятии мер обеспечения административного иска затрагивается вопрос об остановке действия решения ЦИК об установлении результатов повторного голосования и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины, которое оформлено протоколом ЦИК от 14 февраля 2010 года, и запрете В.ЯНУКОВИЧУ приносить присягу Президента Украины на торжественном заседании Верховной Рады Украины.

Ходатайство мотивировано тем, что в случае непринятия мер обеспечения административного иска могут быть осуществлены действия по вступлению В.ЯНУКОВИЧА на пост Президента Украины еще до завершения рассмотрения дела в суде.

Судья решил, что на основании того, что в случае непринятия мер по остановке действия решения ответчика могут возникнуть осложнения при исполнении судебного решения, ходатайство в соответствующей части подлежит удовлетворению.

Вместе с тем, по мнению судьи, В.ЯНУКОВИЧ не является ответчиком по этому делу, в связи с чем у суда нет правовых оснований для запрета на совершение им определенных действий. Поэтому ходатайство в этой части удовлетворению не подлежит.

Исходя из этого, судья решил частично удовлетворить ходатайство кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО о принятии мер обеспечения административного иска удовлетворить частично и остановить действие решение ЦИК об установлении результатов повторного голосования по выборам Президента и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины до окончания рассмотрения данного административного дела.

В удовлетворении остальных требований ходатайства отказано.

Макроэкономика

Рост промышленного производства в Украине в январе на 11,8% к январю 2009 года, в том числе и в сельскохозяйственном производстве на 5,4%, свидетельствует о завершении экономического кризиса в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодняшнее заседание правительства.

«Эти две цифры роста промышленного производства… говорят о том, что кризис по сути дела уже заканчивается», - сказала она.

При этом премьер подчеркнула, что стабилизация экономики является следствием антикризисных мер действующего правительства.

«Когда мы говорим о таких показателях, мы можем сказать, что наша команда, вопреки политическому кризису, вопреки политическим противостояниям, вопреки разрушительной работе, которую проводили все ветви власти против правительства, все-таки страну от кризиса спасла», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в январе т.г. против января 2009 г. составил 11,8%.

По данным Госкомстата, в январе, по сравнению с декабрем, спад промпроизводства составил 12,5%.

* * *

Министерство финансов Украины прогнозирует рост ВВП в 2010 году на уровне 2-3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я думаю, что это будет 2-3% роста реального ВВП к уровню 2009 года», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В то же время, по его словам, прогноз социально-экономического развития страны в 2010 году еще не рассматривался на заседании правительства в коллегиальном режиме.

Законодательство

Конституционный Суд Украины 18 февраля начнет в форме устного слушания рассмотрение дела о конституционности размера прожиточного минимума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, в частности, речь идет о деле по конституционному представлению 50 народных депутатов о конституционности Закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы», 50 народных депутатов о конституционности Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», части второй статьи 54, части первой статьи 55 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и дополнений № 3, № 7 к нему, и 52 народных депутатов о конституционности статей 46, 54, частей первой, второй, третьей статьи 55 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Авторы первого ходатайства считают, что Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» не отвечает Конституции, поскольку законодателем нарушены процедура его принятия и конституционные предписания по обеспечению сбалансированности государственного бюджета Украины и конституционно определенной иерархии нормативных актов.

Авторы второго представления утверждают, что изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» приняты с нарушением конституционных процедур. По мнению авторов ходатайства, парламент, изменив самостоятельно, без учета соответствующего решения правительства, размер прожиточного минимума на одного человека и размер минимальной заработной платы, вышел за пределы своих полномочий.

В представлении 52 народных депутатов отмечается, что указанными положениями Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» снижен размер социальных выплат отдельным категориям граждан, а также уровень оплаты труда, что приводит к ограничению конституционных прав граждан на социальную защиту.

Судья-докладчик в деле – Вячеслав ДЖУНЬ. Начало - в 10 часов.

Финансы

В 2009 году иностранные инвесторы направили в экономику Украины 5 млрд. 634,6 млн. долл. прямых инвестиций, что составляет 51,6% от поступлений 2008 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в целом прирост общего объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, по итогам 2009 года составил 4 млрд. 410,4 млн. долл., что составляет 72,6% от уровня 2008 года.

По данным Госкомстата, прирост иностранного капитала в отчетном периоде наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, – на 1 млрд. 813,7 млн. долл., операции с недвижимостью, арендой, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – на 451,2 млн. долл., торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий, предметов личного потребления – на 537,6 млн. долл., а также на предприятиях промышленности – на 969,3 млн. долл., в том числе перерабатывающей – на 885,1 млн. долл. Среди отраслей перерабатывающей промышленности больше всего выросли объемы прямых иностранных инвестиций в химическую и нефтехимическую промышленность – на 255,7 млн. долл. и в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 151,3 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 января 2010 года составил 40 млрд. 026,8 млн. долл., что на 12,4% больше объемов инвестиций на начало 2009 года и в расчете на одного человека составляет 872,6 долл.

Сумма кредитов и займов, полученных предприятиями Украины от прямых инвесторов, на 1 января 2010 года составила 6 млрд. 615,2 млн. долл. Общий объем прямых иностранных инвестиций, учитывая заемный капитал, на 1 января 2010 года составил 46 млрд. 642 млн. долл.

В 2009 году из Украины в экономики других стран мира направлено 69,8 млн. долл. прямых инвестиций. Инвестирование осуществлялось преимущественно в виде денежных взносов. Инвестиции из Украины осуществлены в 51 страну мира, основная их доля направлена на Кипр (92,9%).

Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира, с учетом их переоценки, потерь и курсовой разницы, на 1 января 2010 года составил 6 млрд. 223,3 млн. долл.

Сумма кредитов и займов, предоставленных украинскими предприятиями, на 1 января 2010 года составила 123,4 млн. долл. Общий объем прямых инвестиций в экономики других стран мира, учитывая заемный капитал, составил 6 млрд. 346,7 млн. долл.

* * *

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,04 грн./долл., продают – по 8,08 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 16 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,07 грн./долл., по продаже – в пределах 8,06-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,8% по сравнению с 16 февраля и сегодня составляет 11,01 грн./евро, продажи – на 0,7% - до 11,16 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,85-11,07 грн./евро, по продаже – в пределах 11,10-11,25 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 16 февраля, незначительно повысился и составляет в среднем 0,2612/0,2697 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,04 грн./долл., продажи – 8,08 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,00-8,06 грн./долл., по продаже – в пределах 8,07-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,7% по сравнению с 16 февраля и сегодня составляет 11,00/11,15 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,85-11,07 грн./евро, по продаже – в пределах 11,10-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 16 февраля, понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2572 грн./рубль, курс продажи вырос на 0,3% – до 0,2702 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2768 грн./рубль.

* * *

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,02/8,10 грн., евро – 10,85/11,10 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,03/8,11 грн., евро – 10,85/11,18 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,02/8,07 грн., евро – 10,92/11,15 грн., рубль – 0,2610/0,2690 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 17 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0024, к евро – 10,922476, к российскому рублю – 0,26571.

Промышленность

В Украине рост промышленного производства в январе т.г. против января 2009 г. составил 11,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины (указывается, что в будущем возможно уточнение обнародованных данных).

По данным Госкомстата, в январе, по сравнению с декабрем, спад промпроизводства составил 12,5%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в январе против января 2009 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 6,5% (в январе 2010 года к декабрю 2009 г. – спад 5,7%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 33,7% (спад 6,7%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 6,6% (спад 4,9%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в январе, по сравнению с январем-2009, составил 13,2% (спад 18,5%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 2% (спад 25,3%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 4,7% (спад 25,2%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 7% (спад 25,1%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 3,1% (спад 25,6%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в январе против января-2009 составил 1,6% (спад 36,6%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 1,1% (спад 28,1%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост – 0,9% (спад 9,7%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 29,5% (спад 20,4%), в том числе, в химическом производстве – 31% (спад 16%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 22,9% (спад 35,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 11,1% (спад 36,7%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в январе, по сравнению с январем 2009 года, рост производства составил 26,6% (спад 5,4%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 22,3% (спад 22,6%), в частности, в производстве машин и оборудования – 18,1% (спад 17,7%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 8,8% (спад 33,9%), в производстве транспортного оборудования – 35,3% (спад 19,4%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 13,5% (рост 3,5%).

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в декабре 2009 года, по сравнению с декабрем 2008 года, составил 7,4%.

В январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 21,9%. В декабре против ноября 2009 г. зафиксирован рост на уровне 2,6%.

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в январе 2009 года по сравнению с январем 2008 года составил 33,8%.

В январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокое снижение годового промпроизводства в независимой Украине было зафиксировано в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.

Транспорт

Министерство транспорта и связи Украины инициирует повышение тарифов на грузоперевозки железными дорогами с 1 апреля 2010 г., 1 июля 2010 г. и 1 октября 2010 г.

Соответствующий проект приказ министерства „О внесении изменений в Коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Украины” размещен на сайте МТСУ.

В частности, с 1 апреля коэффициенты к тарифам вырастут на 3%. К примеру, коэффициенты, которые применяются к тарифам на грузы первого тарифного класса, – с 0,56 до 0,577, второго класса – с 0,8 до 0,824, 3-го класса – с 1,23 до 1,267. С 1 июля коэффициент для грузов первого класса составит уже 0,597 (на 3,5% больше против повышения в апреле), с 1 октября – 0,627 (на 5% больше против повышения в июле) – в целом повышение против нынешнего уровня коэффициентов – почти 12%. Для грузов второго класса, соответственно, с 1 июля – 0,853 (3,5%), с 1 октября – 0,895 (почти 5%), в целом против нынешнего уровня рост к 1 октября составит почти 12%, аналогичные повышения запланированы для грузов 3-го класса и для различных групп грузов.

Как отмечают в министерстве, в случае вступления приказа в силу, дополнительные налоговые поступления в Госбюджет прогнозируются в сумме 821 млн. грн. Дополнительные доходные поступления ведомства прогнозируются в сумме 1 млрд. 216,4 млн. грн., что будет способствовать улучшению финансово-экономического состояния отрасли, выполнению инвестиционных программ, частично компенсирует увеличение расходов за счет роста цен производителей промышленной продукции и пр.

Напомним, Коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги, утверждены приказом Министерства транспорта и связи Украины от 26.03.2009 №317 и зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 15.04.2009 под №341/16357.

* * *

Антимонопольный комитет Украины считает недопустимым и не обоснованным повышение тарифов на проезд в маршрутках в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМК, об этом заявил и.о. председатели комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

В частности, как стало известно комитету, столичные частные пассажирские перевозчики заявили о намерении повысить тарифы на проезд на 25%. Такую позицию высказал председатель городской организации работодателей-перевозчиков «Столица» Валерий ЛИПЕЦКИЙ.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что недавно проведенная по инициативе представителей городской организации работодателей-перевозчиков «Столица» рабочая встреча «никоим образом не значит, что комитет одобрительно отнесся к намерениям перевозчиков относительно повышения».

Вместо этого и.о. главы комитета поручил Киевскому городскому отделению комитета взять ситуацию под контроль и проверить обоснованность намерений перевозчиков.

«Любые действия по пересмотру частными перевозчиками тарифов нуждаются в жестком контроле и проверке, прежде всего, со стороны городской власти. Причем Антимонопольный комитет считает недопустимым экономически необоснованное увеличение стоимости проезда в маршрутках, и я не позволю, чтобы кто-то попробовал использовать имя комитета в личных целях», - отметил глава АМК.

Как сообщал УНИАН, глава Киевской городской организации работодателей-перевозчиков «Столица» Валерий ЛИПЕЦКИЙ сообщил, что проезд в частных киевских маршрутных такси вырастет приблизительно на 20-25%. «На сегодня уже сложились экономические предпосылки для повышения тарифов», - отметил он. Таким образом, учитывая, что стоимость проезда в маршрутках сегодня составляет 1,50-2,50 грн., а на некоторых маршрутах 2,75 грн., проезд может подорожать до более 3 грн.

По словам В.ЛИПЕЦКОГО, подорожание станет возможным после того, как перевозчики сделают соответствующие расчеты по каждому маршруту, предоставят письмо на согласование повышения городским властям. Причем согласование как таковое является формальным, поскольку на сегодня нормативно установлено, что тарифы на маршрутные такси устанавливаются свободные. Обоснования для повышения экономические, в частности, рост цен на горючее, запчасти и пр.

По словам В.ЛИПЕЦКОГО, последний раз тарифы в маршрутных такси повышали 2 года назад. Он также отметил, что пока что никто из перевозчиков не просчитал новые тарифы и не предоставил расчеты на согласование.

* * *

По оперативным данным, состоянием на 9.00 17 февраля в связи с ненастьем закрыты аэропорты в Полтаве, Кривом Роге и Тернополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, в настоящее время на местах проводится очистка взлетно-посадочных полос от снега. Все другие аэропорты работают в штатном режиме.

О возобновлении работы аэропортов будет сообщено дополнительно.

ТЭК

Министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН направил запрос НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой предоставить информацию об итогах собрания акционеров ОАО «Укртатнафта», проведенных 5 и 12 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня журналистам.

«Я сделал официальный запрос НАК «Нафтогаз», принимали ли участие или не принимали, потому что есть разные мнения. До 17 числа они должны отреагировать. Пока официальными документами я не располагаю», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, собрание акционеров ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), назначенное на 5 февраля т.г., не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом сообщил представитель «Укртатнафты», не рассказав других подробностей.

Напомним, повестка дня собрания акционеров содержала вопросы об утверждении договоров купли-продажи ценных бумаг, распределении прибыли и утверждении сроков выплаты дивидендов за 2006-2008 годы.

Акционеры также планировали рассмотреть вопросы смены органов управления и контроля «Укртатнафты», в частности, председателей и членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и правления.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».

АПК

"БМ Банк" заявляет о том, что ЗАО "Галичина" отказывается платить по своим корпоративным облигациям серии "А" и "С". В то же время, в компании говорят, что задерживаются с выплатой задолженности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЗАО «Галичина», чтобы не повышать цены на молочную продукцию, компания ищет понимания с партнерами в вопросах отсрочки финансовых платежей.

«Молочная компания «Галичина» на сегодня имеет задолженность по корпоративным облигациям, размещенным в дочерней структуре российского Банка Москвы, и никоим образом не отказывается от их уплаты. За 2009 год сумма фактически оплаченных процентов БМ Банка составляет 703 тыс. 803,4 грн., за 2010 – 55 тыс. 333,1 грн.», - отмечается в сообщении пресс-службы компании.

По данным компании, задержки платежей связаны с кризисом на международных рынках, и не в поле компетенции «Галичины», поскольку предприятие, как и большинство украинских производителей, испытывает финансовые трудности.

В частности, в 2009 г. цены на сырье достигли критически высокой отметки, вместе с тем, спрос на молочную продукцию упал на свыше 8%. Чтобы удержать приемлемые для потребителей цены, компания была вынуждена пойти на уменьшение рентабельности. Потому «Галичина» обратилась к своим партнерам и с каждым из них нашла компромиссное решение об отсрочке финансовых обязательств.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе «БМ Банка», в прошлом году банк предложил «Галичине» облигации серий «А» и «С» к досрочному выкупу. Часть облигаций была выкупленная эмитентом, а оставшаяся задолженность реструктуризирована.

По данным банка, в последующем «Галичина» «весьма неаккуратно гасила задолженность» перед банком, а в последнее время «практически прекратила выплаты».

По мнению аналитиков «БМ Банка», динамика и объем выручки молочной компании «Галичина» являются достаточными для оплаты задолженности перед банком в соответствии с оговоренными сроками и суммами.

Банк подал в суд исковые заявления о принудительном взыскании с ЗАО «Галичина» сумм задолженностей по обеим сериям облигаций.

Как сообщал УНИАН, молочная компания «Галичина», один из крупных производителей молочной продукции, с 10 декабря 2009 г. повысила цены на свою продукцию на 10%.

В компании считают, что выходом из сложившейся ситуации могло бы быть снижение налога на добавленную стоимость для переработчиков.

Справка УНИАН. ЗАО «Галичина» - украинская молочная компания, основанная в 1998 г. Мощности основной производственной площадки – Радеховского молокозавода – позволяют перерабатывать 350 тонн молока в сутки.

Основные ТМ: «Галичина», «Мої корівки», «12 вітамінів».

ОАО «БМ Банк» (г. Киев) зарегистрировано 8 ноября 2005 года.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 2,926 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,343 млрд. грн., обязательства – 2,682 млрд. грн., уставный капитал – 340,658 млн. грн., собственный капитал – 243,759 млн. грн.

ОАО «БМ Банк» в 2009 году получило убыток в размере 112,749 млн. грн. против 10,102 млн. грн. прибыли в 2008 году.

ОАО АКБ «Банк Москвы» (Российская Федерация) владеет 100% в уставном капитале украинского кредитно-финансового учреждения.

Погода

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций, опираясь на данные Гидрометеоцентра, прогнозирует, что в этом году паводок ожидается на уровне среднем и выше среднего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр МЧС Владимир ШАНДРА.

«По нашим данным, по данным Гидрометеоцентра, паводок будет средний за последние годы или выше среднего», - сказал министр, отметив при этом, что его уровень будет зависеть от осадков, а также от температурного режима, который будет влиять на скорость таяния снега.

В то же время министр отметил, что на территории Украины уровень снежных осадков сегодня в 2-3 раза превышает норму. Тем не менее, при вхождении в зиму максимальный уровень промерзания почвы составил всего 50 см и, следовательно, почва может справиться с обильным объемом влаги.

Комментируя превентивные противопаводковые мероприятия, которые будут осуществляться на уровне МЧС, министр отметил, что на сегодняшний день во всех областях Украины перед пиротехническими отрядами региональных управлений МЧС поставлена задача оперативного реагирования на возможные заторы при весеннем ледоходе на Днепре.

Кроме того, В.ШАНДРА отметил, что на сегодняшнем заседании Кабмина Минтранссвязи было дано поручение обеспечить работу ледокольных барж для крушения льда в водных бассейнах Днепровского каскада.

Также министр сообщил, что в настоящее время ГЭС ОАО «Укргидроэнерго» максимально срабатывает запасы водохранилищ Днепровского каскада для обеспечения возможности принятия больших объемов воды.

«В настоящее время запасы там (возможность принятия дополнительных объемов воды водохранилищами – УНИАН) 8 куб. км, а на 1 марта будет 9 куб. км. А в целом, мы думаем к половодью, у нас будет до 12-13 куб. км», - сказал министр, отметив при этом, что по итогам последнего прогноза Гидрометеоцентра, 22 февраля уровень срабатывания запаса воды в водохранилищах может быть увеличен», - сказал В.ШАНДРА.

* * *

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, лишь в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье небольшой мокрый снег, переходящий в дождь.

Ночью и утром местами туманы. На дорогах, кроме Крыма, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, в восточных областях и на севере Левобережья при прояснениях - до 14° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла; в западных и южных областях - ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на Закарпатье ночью около 0°, днем 1-6° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

В Киевской области в четверг осадки не ожидаются. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. В Киеве температура ночью 5-7°, днем 0-2° мороза.

(УНИАН)