Анонс на 18 февраля

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится заседание НКРЭ.

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Конституционный Суд Украины начнет в форме устного слушания рассмотрение дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы», 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», части второй статьи 54, части первой статьи 55 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и дополнений № 3 № 7 к нему и 52 народных депутатов Украины о соответствия Конституции Украины (конституционности) статей 46, 54, частей первой, второй, третьей статьи 55 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

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Виталий Кличко и депутаты Блока Кличко в Киевраде посетят Бортническую станцию аэрации с целью определения ее состояния и качества работы по очистке канализационных стоковых вод Киева. Участники: Виталий Кличко, лидер одноименного Блока; Наталия Новак, зам.председателя фракции Блока Кличко в Киевраде; Иван Плачков, депутат от Блока Кличко, экс-министр энергетики Украины; Анатолий Коваленко, депутат от Блока Кличко; Ярослав Филатов, ген.директор ОАО АК «Киевводоканал»; Владимир Бражник, руководитель Бортнической станции аэрации.

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Пресс-конференция на тему: "Войны застройщиков в Киеве. В состоянии ли государство защитить интересы городской общины?". Участники: Вячеслав Негода, зам.министра регионального развития и строительства Украины; Василий Мухин, начальник Государственной архитектурно-строительной инспекции; Олег Бушовский, начальник Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в г. Киеве; члены общественной инициативы "Киевляне против разрушения Киева" Наталия Мусиенко, Ирина Никифорова, Марина Соловьева. Приглашены: Николай Кучерук, начальник Госслужбы по вопросам национального культурного наследия МТК Украины; Руслан Кухаренко, начальник Главного управления охраны культурного наследия КМДА.

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Государственная налоговая администрация Украины проведет «горячую телефонную линию» по вопросам платы за землю и местных налогов и сборов на тему: «Правильность определения налоговых обязательств». В работе примет участие начальник отдела администрирования платежей при землепользовании и местных налогах и сборах Департамента администрирования налога на прибыль и других налогов и сборов (обязательных платежей) Екатерина Гривнак.

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Круглый стол на тему: "Аграрный сектор экономики Украины: особенности работы в условиях финансового кризиса". Организаторы: Юридический клуб, газета "Агропрофи", журнал "Украинский юрист", ТРК "Киев", ИА ЛІГАБізнесІнформ.

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Круглый стол в формате видеомоста Киев-Москва на тему: «Как правительство и президент собираются возвращать долги Украины?». Участники в Киеве: Юрий Полунеев, депутат ВРУ (БЮТ); Ирина Акимова, депутат ВРУ (ПР); Владимир Корнилов, директор украинского филиала института стран СНГ; Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера; Константин Бородин, руководитель Центра энергетических исследований; Максим Бланк, руководитель инвестиционной компании Astrum Investment Management; Андрей Блинов,главный редактор журнала «Эксперт-Украина». Участники в Москве: Павел Нефидов, ген.директор финансово-банковского совета СНГ; Сергей Глазьев, экономист, академик Российской Академии наук.

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Пресс-конференция, посвященная реализации проекта ЕС «Гармонизация официальной статистики Украины со стандартами Европейского Союза», который финансируется по программе Европейской комиссии "Твиннинг". Организаторы - Государственный комитет статистики Украины совместно с Национальным институтом статистики Дании.

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