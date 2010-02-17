Заседание ВАСУ по иску Тимошенко состоится 19 февраля

Заседание Высшего административного суда Украины по иску Юлии ТИМОШЕНКО относительно отмены протокола Центральной избирательной комиссии с результатами второго тура выборов Президента состоится в пятницу, 19 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

Он также сообщил, что заседание начнется в 11.00.