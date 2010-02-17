Главное на 17 февраля (вечер)

Промышленность

Позитивные результаты января по промпроизводству еще раз подтвердили вывод, что отечественный промышленный комплекс постепенно выходит из кризиса.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства экономики Украины, переданном УНИАН.

В частности, третий месяц подряд происходит рост объемов производства в расчете месяц к соответствующему месяцу предыдущего года. В ноябре 2009 года рост составлял 8,6%, в декабре – 7,4%. В январе к январю 2009 года было зафиксировано увеличение объемов промышленного производства на 11,8%, что значительно выше показателей 2000-2008 гг., когда в среднем прирост объемов производства был на уровне 10,2% (с учетом 2009 года – 5,8%).

Увеличение объемов производства произошло во всех основных отраслях промышленности: добывающей (+6,5%), перерабатывающей (+13,2%), производстве электроэнергии, газа и воды (+13,5%).

Кроме того, в машиностроении в январе отечественные производители нарастили производство вагонов в 2 раза, прицепов и полуприцепов – в 1,5 раза, автомобилей грузовых – на 39,4%, автобусов на – 8,2% и т. п.

Как отмечают в министерстве, хотя в январе к декабрю имело место сезонное сокращение объемов промышленного производства на 12,5%, в целом данный показатель отвечает среднегодовому сезонному сокращению.

Межведомственная комиссия по международной торговле начала специальное расследование относительно импорта в Украину ферросплавов независимо от страны их происхождения.

Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном в газете «Урядовый курьер» от 17 февраля т.г.

Согласно сообщению, решение о возбуждении расследования было принято на основании заявления Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), ОАО «Никопольский завод ферросплавов», ОАО «Стахановский завод ферросплавов» и ОАО «Запорожский ферросплавный завод».

В заявлении УкрФА и ферросплавных заводов, в частности, отмечается, что за период с III квартала 2008 года по III квартал 2009 года на фоне сокращения потребления в Украине ферромарганца и ферросиликомарганца на 59% их импорт в Украину увеличился на 219%.

Как уточняется в сообщении комиссии, объектом расследования стал ферромарганец с массовой долей углерода более 2% (кроме ферромарганца в гранулах размером не более 5 мм и с массовой долей марганца более 65%) и ферросиликомарганец.

Производство легковых автомобилей в Украине в январе 2010 года сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 2 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе т.г. увеличилось на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 158 штук, а производство грузовых автомобилей – на 39,4%, до 152 штук.

Финансы

Сальдированный убыток банковской системы Украины в 2009 году составил 31,492 млрд. грн. против 7,3 млрд. грн. прибыли в 2008 году.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, из 179 действующих банков 53 кредитно-финансовых учреждения получили суммарную прибыль 3,141 млрд. грн., а 126 банков получили суммарный убыток в размере 34,633 млрд. грн.

С 19 февраля т.г. в первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) смогут участвовать только первичные дилеры.

Об этом говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН постановлении Национального банка Украины №13 от 15 января 2010 года (регистрация в Министерстве юстиции 8 февраля т.г.), которым вносятся изменения в Положение о порядке проведения операций, связанных с размещением ОВГЗ.

Согласно документу, приобретать на первичном рынке правительственные бумаги смогут исключительно первичные дилеры, которых выбирает Министерство финансов Украины, исходя из установленных критериев. На сегодня Минфин уже отобрал 11 первичных дилеров, которыми являются государственные банки, а также кредитно-финансовые учреждения, активно торгующие на рынке госбумаг.

В постановлении, которое вступает в силу через 10 дней после регистрации в Минюсте, регулятор указывает, что оно принимается согласно требованиям постановления Кабинета министров Украины от 14 апреля 2009 года № 363 "О введении института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг".

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0130/8,0310, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 8,0130/8,0180. К закрытию торгов ценовые уровни упали - 8,0050/8,0125 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,0100.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2674/0,2681, к 12:00 сузился спрэд - 0,2675/0,2681. К закрытию цены снизились - 0,2668/0,2671.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9850 (-0,1451).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3715/1,3780.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0380/11,0650, к 12:00 цены ушли вниз - 11,0330/11,0475. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 10,9920/11,0040.

Новости ТЭК

Кабинет Министров Украины разрешил государственным энергогенерирующим компаниям ТЭС закупать недостающие объемы угля без проведения тендерных процедур и не через госпредприятие «Уголь Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН со ссылкой на соответствующее решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства.

«Сегодня Кабмином принято решение о возможности закупки угля без проведения тендерных процедур на тот объем, на который идет недопоставка госпредприятием «Уголь Украины»», – сказал Ю.ПРОДАН.

Министр также не исключил возможности прямого импорта угля газовой группы государственными генкомпаниями для пополнения запасов на складах станций.

«Мы будем искать уголь. Хорошо, если это будет наш уголь, но возможно, это будет и импорт», – сказал Ю.ПРОДАН.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе т.г. сократили добычу природного газа на 8,4%, по сравнению с январем 2009 года, до 1,7 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 11,8%, по сравнению с январем 2009 года, до 0,223 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе т.г. сократилась на 3,8%, по сравнению с январем 2009 года, до 86 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 16,8% – до 57,6 млн. куб. м.

Транспорт

Министерство транспорта и связи Украины активизировало работу по подготовке отрасли к возможным весенним паводкам в этом году и осуществит все необходимы мероприятия, чтобы предотвратить их разрушительные последствия.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, об этом шла речь во время аппаратного совещания под председательством первого заместителя министра транспорта и связи Василия ШЕВЧЕНКО.

«Чтобы быть готовыми к любым ситуациям, работы нужно начинать немедленно, чтобы максимально предотвратить паводок, а не бороться с его последствиями», - сказал он.

В ходе совещания отмечалось, в этом году в зимний период в районах истоков Днепра и Десны на территории Республики Беларуси и Российской Федерации выпало рекордное за последние 30 лет количество снега. Исходя из этого, эксперты прогнозируют серьезные паводки в Украине в конце апреля и в начале мая.

«Именно поэтому уже сейчас, зная о возможных рисках паводка, Минтрансу совместно с МЧС необходимо скоординировать свои действия и тщательным образом подготовиться», - сказал В.ШЕВЧЕНКО.

Первый замминистра подчеркнул, что риск серьезных паводков - вопрос, который нуждается в постоянном контроле и тщательной подготовке. Он дал поручение руководителям подотраслей принять все возможные меры по подготовке работы объектов транспортно-дорожного комплекса и отрасли связи к весеннему наводнению. При этом В.ШЕВЧЕНКО отметил личную ответственность руководителя каждого из подразделений Минтранссвязи за подготовку мероприятий по предотвращению паводка в Украине. Докладывать об уровне подготовки руководители будут еженедельно.

«Укрзализныця» в 2009 году недополучила 13 млрд. грн. доходов. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта и связи.

В том числе, от падения на 21% объемов перевозок, в сравнении с прошлым годом, – 7,2 млрд. грн.; за счет предоставления скидок к тарифам на грузовые перевозки и перевозки льготных категорий пассажиров – свыше 0,7 млрд. грн.; от перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых – свыше 5 млрд. грн.

Согласно сообщению, кроме того, негативно влияет на финансовое состояние «Укрзализныци» задолженность за перевозку угля ГП «Уголь Украины» в размере 600 млн. грн.

По данным министерства, в 2010 году УЗ должна вернуть внешние кредиты на сумму почти 312,5 млн. долл. США.

Кабинет Министров Украинына своем сегодняшнем заседании принял решение выделить средства на строительство и развитие в 2010 году метрополитена в Киеве и Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров.

В частности, Кабмин принял постановление относительно выделения 200 млн. грн. из Стабилизационного фонда Государственного бюджета на финансирование Куреневско-Красноармейской линии метрополитена столицы, строительство участка от станции «Лыбидская» до станции «Васильковская».

Также правительство своим распоряжением выделило из Стабилизационного фонда 61 млн. грн. на строительство и развитие метрополитена в Днепропетровске.

Социальная политика

Украина стала основным поставщиком рабочей силы в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил директор Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин РОМОДАНОВСКИЙ во время встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Основной поставщик и рабочей силы, и гостей - Украина», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

В свою очередь В.ПУТИН отметил, что больше всего въезжают на территорию РФ людей из Украины, на втором месте - Узбекистан, на третьем месте - Казахстан.

«2,8 млн. человек из Украины, 1,5 млн. человек из Узбекистана и 1,4 млн. - из Казахстана», - сказал В.ПУТИН.

К.РОМОДАНОВСКИЙ уточнил, что это данные на 31 декабря 2009 года.

По его словам, в Российской Федерации сегодня находится 4,891296 млн. иностранных граждан. При этом количество законно работающих крайне незначительно - 332 тыс. человек.

Он сообщил, что ФМС, ужесточив порядок выдачи разрешений иностранным гражданам на работу в 2009 году, сократила количество таких разрешений на 30% и тем самым защитила российского работника.

Кабинет министров Украины решил выделить Министерству угольной промышленности из Стабилизационного фонда 400 млн. грн. на выплату заработной платы шахтерам в феврале.

Об этом УНИАН сообщило управление по связям со СМИ Секретариата Кабмина со ссылкой на принятое на сегодняшнем заседании правительства решение.

В январе правительство уже принимало решение о выделении Минуглепрому 330 млн. грн. из Стабфонда для выплаты зарплат шахтерам в январе (от 20 января №112-р). Средства выделены за счет остатка средств Стабилизационного фонда Государственного бюджета Украины.

(УНИАН)