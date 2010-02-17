Курс НБУ на 18.02.10

Официальный курс НБУ на 18.02.10100 USD – 800.2400 (17 февраля – 800.2400) 100 EUR – 1098.4094 (17 февраля – 1092.2476 ) 10 RUR – 2.6696 (17 февраля – 2.6571) Учетные курсы банковских металлов на 18.02.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-89486.84 (17 февраля-89246.77) 961 XAG 10 Серебро-1297.19 (17 февраля-1265.98) 962XPT10Платина-123877.15(17 февраля-122436.72) 964XPD10 Палладий-35050.51(17 февраля-34490.34)

Официальный курс НБУ на 18.02.10 100 USD – 800.2400 (17 февраля – 800.2400) 100 EUR – 1098.4094 (17 февраля – 1092.2476 ) 10 RUR – 2.6696 (17 февраля – 2.6571) Учетные курсы банковских металлов на 18.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-89486.84 (17 февраля-89246.77) 961 XAG 10 Серебро-1297.19 (17 февраля-1265.98) 962XPT10Платина-123877.15(17 февраля-122436.72) 964XPD10 Палладий-35050.51(17 февраля-34490.34)

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