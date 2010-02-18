Черновецкий хочет лично назначать председателей районов Киева

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен инициировать принятие закона о назначении председателей районов в столице лично мэром.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Свое намерение Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ объясняет “систематическим невыполнением руководителями районных администраций его поручений”.

В частности, возмущение мэра Киева вызывал факт травмирования киевлянки в результате падения сосульки в Печерском районе, в то время как он неоднократно давал поручения по поводу своевременного предупреждения подобных ситуаций.

«Хочу сообщить, что неоднократно до ведома председателей всех районов доводились решения заседаний оперативного штаба, телефонограммы, мои отдельные поручения по поводу своевременного предупреждения подобных ситуаций. В соответствии со своими полномочиями, председатель района должен был собственным поручением создать специальные бригады, которые занимаются уборкой сосулек с крыш домов. Однако руководители районов в который раз показали свою безответственность и халатность в отношении к своим прямым обязанностям и безопасности киевлян», - заявил мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также обратился к столичной прокуратуре с просьбой привлечь к ответственности виновных в случае травмирования жительницы в результате падения сосульки.