ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Январские автопродажи в Украине - худшие за время кризиса», в котором пишет - по данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», продажи новых авто в январе (год к году) упали в три раза: с 21 тыс. авто в январе 2009 года до 7,5 тыс. — в январе 2010-го. Падение продаж по сравнению с декабрем 2009 года составило 40%. Это худший результат с начала кризиса…

http://delo.ua/biznes/rynki/janvarskie-avtoprodazhi-v-ukraine-hudshie-za-vremja-137504/

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Также «Дело» в материале «Аналитический обзор: Украину накрыла вторая волна повышения цен на кокс» пишет – в начале второй декады февраля на внутреннем украинском рынке железорудного сырья произошло очередное повышение цен. Так, после увеличения котировок на поставку окатышей в январе до $75-78 за тонну (+$4-5 к декабрьскому уровню) цена предложения на отгрузку в феврале выросла еще на $10-12...

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-ukrainu-nakryla-vtoraja-volna-povyshenija-cen-na-koks-137500/

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«Дело» в материале «Мнение: Украина не сможет укрепиться на мировом рынке продовольствия, если будет сделана ставка на мелких производителей» пишет – агропром - единственный сектор отечественной экономики, показавший во время кризиса позитивную динамику ВВП. По итогам 2009 года общее производство продукции сельского хозяйства выросло почти на 10%. Издание исследует вопрос, как укрепить эту тенденцию?..

http://delo.ua/mneniya/kommentarii/mnenie-ukraina-ne-smozhet-na-mirovom-prodovolstvija-esli-budet-sdelana-stavka-na-melkih-137503/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк ставит опыт» пишет – НБУ ужесточил требования к кандидатам на получение сертификатов временных администраторов и ликвидаторов банков. Теперь они должны иметь пятилетний опыт работы в руководстве банков и предоставлять рекомендации банкиров. По словам экспертов, отсутствие этих требований позволяло руководить банками менеджерам, в отношении которых потом возбуждались уголовные дела…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1324420

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Произвели впечатление» пишет – промышленность выходит на стабильные темпы роста производства – в январе они достигли 11,8%. Такой высокий результат вместе с ускорением динамики в транспорте и сельском хозяйстве позволил экономике по итогам января выйти в плюс, считают эксперты. Но ускорение производства могло быть и большим, учитывая его рекордный спад год назад…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1324429

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Издание «Экономические известия» в материале «Приват склоняет металлургов» пишет - Украина проведет расследование в отношении импорта ферросплавов. Предметом расследования станет ферромарганец с содержанием углерода свыше 2% и ферросиликомарганец. Разбирательство вполне может закончиться введением квот или пошлин, что приведет к неминуемому удорожанию импортных аналогов и сравняет шансы наших производителей с импортерами. Таким образом, группа «Приват» намерена убедить металлургов в нецелесообразности сотрудничества с зарубежными компаниями…

http://eizvestia.com/markets/full/4191370

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Также «Экономические известия» в публикации «Российская энергоэкспансия на пороге» пишут - завершение президентских выборов создает объективные предпосылки для приватизации украинских энергокомпаний. Однако приватизационная спешка властей в попытке залатывания бюджетных дыр может повлечь за собой проникновение в отрасль российских бизнес-групп…

http://eizvestia.com/markets/full/4191355

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«Газета по-киевски» в материале «А вы готовы жить хуже?» пишет - выборы позади, бюджетные деньги давно «проедены», милости от МВФ и других международных благодетелей Украины ждать не приходится – пора думать, как самим себя прокормить. Эксперты подсказывают: с помощью болезненных, непопулярных реформ…

http://mycityua.com/articles/country/2010/02/18/082201.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Родителей отпустят на карантин» пишет – Верховная Рада приняла за основу законопроект, позволяющий родителям, у которых есть дети до 7 лет, брать отпуск во время карантина. Речь идет о дополнительном неоплачиваемом отпуске для одного из родителей в случае официального объявления карантина…

http://www.segodnya.ua/news/14116412.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Реинкарнация Тендерной палаты в руках президента. Какого именно?» пишет - ВР приняла новый закон о госзакупках. По сути, он является реинкарнацией коррупционных схем Тендерной палаты, считают многие эксперты. Последнее слово за президентом, только каким?…

https://economics.unian.net/rus/detail/37043

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Занимайте очередь в трубу» пишет – Федеральная антимонопольная служба России придумала новые правила пользования нефтепроводами: она хочет обязать «Транснефть» сначала поставлять сырье и нефтепродукты на внутренний рынок, а только потом - на экспорт. Как считают в ведомстве, приоритет для внутреннего рынка необходим, чтобы избежать дефицита нефти и нефтепродуктов, а значит, и роста цен…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/18/226142

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Издание «Известия» в публикации «Россию завалило зерном» пишет – в этом году Россия может поставить рекордный объем зерна в рамках гуманитарной помощи бедным странам, рассказал "Известиям" вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. В будущем это вернется сторицей, уверяют участники рынка. По их мнению, бесплатно экспортируя зерно, Россия может рассчитывать на встречные шаги со стороны правительств беднейших стран. Например, могут быть предоставлены преференции при разработке месторождений полезных ископаемых…

http://www.izvestia.ru/economic/article3138708/

(УНИАН)