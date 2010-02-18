В сессионном зале ВР с сегодняшнего дня отсутствует партийная символика

С сегодняшнего дня в сессионном зале Верховной Рады нет ни одной символики на рабочих местах народных депутатов, которая бы свидетельствовала об их политической принадлежности.

Как передает корреспондент УНИАН, на депутатских местах отсутствуют флажки с логотипом той или другой политической силы.

Зал был очищен от партийной символики по вчерашней просьбе председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, который отметил, что согласно Регламенту ВР, в сессионном зале запрещено размещать партийную символику.