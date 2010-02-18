В сессионном зале ВР с сегодняшнего дня отсутствует партийная символика
10:32, 18 февраля 2010Разное
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Согласно новому Регламенту
С сегодняшнего дня в сессионном зале Верховной Рады нет ни одной символики на рабочих местах народных депутатов, которая бы свидетельствовала об их политической принадлежности.
Как передает корреспондент УНИАН, на депутатских местах отсутствуют флажки с логотипом той или другой политической силы.
Зал был очищен от партийной символики по вчерашней просьбе председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, который отметил, что согласно Регламенту ВР, в сессионном зале запрещено размещать партийную символику.
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