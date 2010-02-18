В Украине число импортных торговых операций сократилось на 36%

Количество импортных торговых операций за 2009 год в Украине сократилось на 36%, по сравнению с 2008 г., до 790 тыс. (в 2008 г. – 1,241 млн. операций).

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной таможенной службы Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в 2009 году объем статистического (общего) импорта товаров в Украину уменьшился на 40%, по сравнению с 2008 г., без учета природного газа импорт сократился в 2 раза. При этом, в основных макропоказателях экономического и социального развития Украины на 2009 г. сокращение импорта прогнозировалось на уровне 9,5%.

Отмечается также, что в прошлом году произошла переориентация импорта из стран ЕС в сторону стран свободной торговли. На импорт влияли такие факторы: рост объемов ввоза сырьевых товаров с низким уровнем налоговой нагрузки, низкой стоимостью и уменьшение инвестиционного импорта с высоким уровнем налоговой нагрузки и высокой стоимостью; увеличение удельного веса импорта товаров с нулевой ставкой пошлины (с 54% в 2008 г. до 67% в 2009 г.); уменьшение среднестатистических цен импорта через переориентацию на товары, которые по своим более низким ценам могут оживить спрос; уменьшение средневзвешенной ставки пошлины (с 8,1% в 2008 г. до 6,9% в 2009 г.); увеличение удельного веса импорта товаров, с которых не платятся таможенные налоги (с 7% до 9% - в основном, это лекарственные средства); сокращение импорта автомобилей (в 6 раз: с 371 тыс. штук в 2008 г. до 61 тыс. в 2009 г.).

На изменения товарной структуры импорта в 2009 г. влияли: увеличение импорта газа, нефти и нефтепродуктов на 22% и на 5% по стоимости (рост доли этих продуктов в структуре импорта по весу – с 46% до 61%, по стоимости — с 20% до 35%); сокращение доли импорта минеральных продуктов (по весу доля их составила 14%, по стоимости уменьшилась с 3% в 2008 г. до 2% в 2009 г.), что вызвано падениям мировых цен на сырьевые товары; а также значительное сокращение ввоза автомобилей.

В 2009 г. увеличились поступления от таможенных платежей по импорту потребительских товаров – с 15% в 2008 г. до 17% в т.г. При этом удельный вес поступлений от импорта изделий для промышленности и оборудования уменьшился с 32% в 2008 г. до 27%, а от импорта средств производства — с 15% в 2008 г. до 10%.

Темпы падения импорта потребительских товаров являются самыми низкими из всех товарных групп этого вида импорта, который свидетельствует о неудовлетворенном внутреннем спросе в товарах первой необходимости. В структуре ввоза потребительских товаров импорт продтоваров и сельскхозпродукции составляет 62% по весу, доля уплаченных налогов – 42%. В основном это товары, которые либо не производятся в Украине (цитрусовые, бананы, кофе, чай), либо производятся в недостаточном количестве (рыба, рис, табачное сырье).

В прошлом году количество украинских участников, которые осуществляли импортные внешнеторговые операции, уменьшилось более чем на 2 тыс.