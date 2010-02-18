ГЛАВНОЕ на 18 февраля (день)

Хроника дня

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Экономика

В Украине число импортных торговых операций сократилось на 36%

Количество импортных торговых операций за 2009 год в Украине сократилось на 36%, по сравнению с 2008 г., до 790 тыс. (в 2008 г. – 1,241 млн. операций).

По сообщению Государственной таможенной службы Украины, в 2009 году объем статистического (общего) импорта товаров в Украину уменьшился на 40%, по сравнению с 2008 г., без учета природного газа импорт сократился в 2 раза. При этом, в основных макропоказателях экономического и социального развития Украины на 2009 г. сокращение импорта прогнозировалось на уровне 9,5%.

Отмечается также, что в прошлом году произошла переориентация импорта из стран ЕС в сторону стран свободной торговли. На импорт влияли такие факторы: рост объемов ввоза сырьевых товаров с низким уровнем налоговой нагрузки, низкой стоимостью и уменьшение инвестиционного импорта с высоким уровнем налоговой нагрузки и высокой стоимостью; увеличение удельного веса импорта товаров с нулевой ставкой пошлины (с 54% в 2008 г. до 67% в 2009 г.); уменьшение среднестатистических цен импорта через переориентацию на товары, которые по своим более низким ценам могут оживить спрос; уменьшение средневзвешенной ставки пошлины (с 8,1% в 2008 г. до 6,9% в 2009 г.); увеличение удельного веса импорта товаров, с которых не платятся таможенные налоги (с 7% до 9% - в основном, это лекарственные средства); сокращение импорта автомобилей (в 6 раз: с 371 тыс. штук в 2008 г. до 61 тыс. в 2009 г.).

На изменения товарной структуры импорта в 2009 г. влияли: увеличение импорта газа, нефти и нефтепродуктов на 22% и на 5% по стоимости (рост доли этих продуктов в структуре импорта по весу – с 46% до 61%, по стоимости — с 20% до 35%); сокращение доли импорта минеральных продуктов (по весу доля их составила 14%, по стоимости уменьшилась с 3% в 2008 г. до 2% в 2009 г.), что вызвано падениям мировых цен на сырьевые товары; а также значительное сокращение ввоза автомобилей.

В 2009 г. увеличились поступления от таможенных платежей по импорту потребительских товаров – с 15% в 2008 г. до 17% в т.г. При этом удельный вес поступлений от импорта изделий для промышленности и оборудования уменьшился с 32% в 2008 г. до 27%, а от импорта средств производства — с 15% в 2008 г. до 10%.

Темпы падения импорта потребительских товаров являются самыми низкими из всех товарных групп этого вида импорта, который свидетельствует о неудовлетворенном внутреннем спросе в товарах первой необходимости. В структуре ввоза потребительских товаров импорт продтоваров и сельскхозпродукции составляет 62% по весу, доля уплаченных налогов – 42%. В основном это товары, которые либо не производятся в Украине (цитрусовые, бананы, кофе, чай), либо производятся в недостаточном количестве (рыба, рис, табачное сырье).

В прошлом году количество украинских участников, которые осуществляли импортные внешнеторговые операции, уменьшилось более чем на 2 тыс.

ТЭК

«Укртрансгаз» переоформил лицензии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение выдать ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» лицензии на транспортировку природного газа магистральными трубопроводами, а также лицензию на хранение газа.

Лицензии выданы в связи с истечением срока действия прежних аналогичных лицензий.

Новые лицензии выданы сроком на 5 лет до 19 февраля 2015 года.

Финансы

Убытки украинских банков в январе составили 0,5 млрд. грн.

Отрицательный финансовый результат по системе банков Украины по результатам января 2010 г. составил 507 млн. 686 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доходы банков по сравнению с январем 2009 года сократились на 13,9% и составили 11,1 млрд. грн. Расходы банков за отчетный период сократились на 11,6% и составили 11,6 млрд. грн.

Нацбанк продал на спецаукционе 10,26 млн. долл.

Национальный банк Украины вчера, 17 февраля, на специальном аукционе по продаже валюты для физических лиц и физлиц-предпринимателей продал 10,26 млн. долл. США по курсу 8,01 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе принял участие 41 банк.

НБУ вывел временную администрацию из «Захидинкомбанка»

В ПАО «Захидинкомбанк» с 15 февраля прекращена временная администрация.

Об этом говорится в Постановлении правления Национального банка Украины от 12 февраля №64, опубликованном в газете «Голос Украины» №29 за 18 февраля.

Возобновлены полномочия общего собрания, наблюдательного совета и правления банка.

13 февраля 2009 г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в ООО КБ «Захидинкомбанк» (Луцк) сроком на один год.

Агро

Состояние озимых культур не вызывает обеспокоенности

Состояние озимых культур особой обеспокоенности не вызывает, сообщил первый заместитель министра агрополитики Украины Юрий Лузан. "Хотя погодные условия вызывают опасение, что есть ледяная корка", - сообщил он, сообщает АПК-Информ.

По его словам, особенно неутешительные прогнозы относительно вымерзания по рапсу, где прогнозы не совсем утешительные. По его мнению, аграрии смогут пересеять озимые в случае вымерзания на определенных участках. "Но то, что мы технологически не сможем обеспечить соответствующий уровень урожайности на уровне прошлого и позапрошлого года, то, безусловно, есть вопрос", - сказал он.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,02 грн./долл., продают – по 8,07 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился по сравнению с 17 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,97-8,05 грн./долл., по продаже – в пределах 8,06-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1,2% по сравнению с 17 февраля и сегодня составляет 10,87 грн./евро, продажи – на 1% - до 11,03 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,77-10,92 грн./евро, по продаже – в пределах 10,94-11,10 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 17 февраля, изменился незначительно и составляет в среднем 0,2618/0,2689 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,02 грн./долл., продажи – 8,07 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,97-8,05 грн./долл., по продаже – в пределах 8,06-8,09 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 1% по сравнению с 17 февраля и сегодня составляет 10,88/11,02 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,82-10,92 грн./евро, по продаже – в пределах 10,93-11,09 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 17 февраля, немного понизился и сегодня составляет 0,2589/0,2691 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 18 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0024, к евро – 10,984094, к российскому рублю – 0,26696.