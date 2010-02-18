США выделили на модернизацию украинской армии 92 млн. долларов

За последние 10 лет правительство США выделило на модернизацию Вооруженных сил Украины 92 млн. долларов.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, это отметил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал армии Иван СВИДА во время встречи с заместителем помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии доктором Силестой ВОЛЛАНДЕР, которая состоялась сегодня в Киеве.

Начальник Генштаба ВСУ отметил, что по всем направлениям военного сотрудничества между странами наблюдается положительная динамика. По словам И.СВИДЫ, это касается участия в военных учениях, международных миротворческих операциях под эгидой НАТО и ООН, совместных проектах регионального масштаба.

Также в ходе встречи стороны коснулись вопросов предоставления правительством США финансовой и материально-технической помощи Украине в рамках Международной программы военного образования и подготовки.

Как сообщил начальник Генштаба, на протяжении 1997-2009 годов объемы материально-технической помощи со стороны США по обеспечению Вооруженных сил Украины современными средствами связи, системами имитационного моделирования, подготовки военнослужащих составили почти 92 млн. долларов.

“Украина должна двигаться вперед несмотря на внутриполитические события и последствия финансово-экономического кризиса. Планы Правительства США остаются неизменными, и мы рассматриваем вопрос двустороннего сотрудничества с Украиной как со страной - стратегическим партнером”, - подчеркнула в свою очередь С.ВОЛЛАНДЕР.

Также она поблагодарила украинскую сторону за последовательность и постоянное участие в операциях по поддержанию мира в “горячих точках” мира. Особенно высоко представитель Минобороны США отметила участие кораблей ВМС Украины в операции НАТО в Средиземном море “Активные усилия”.

Стороны также обсудили перспективы реализации нового совместного проекта по языковой подготовке украинских военных моряков в Севастополе в рамках дальнейшего участия в операции НАТО в Средиземном море “Активные усилия”, а также других многонациональных операциях на море, в частности, по противодействию пиратству “Аталанта”.