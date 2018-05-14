Украина в Таможенном союзе: впихнуть невпихуемое

Будущее Украины президентские выборы сделали еще более туманным. Хотя нам не привыкать к заоблачным перспективам, которые усердно рисует власть. Это и членство в ЕС, что на деле больше напоминает турецкую историю, и сближение с НАТО, перешедшее в форму «сотрудничества», и экономический бум… Последнее неудачное заверение можно свалить на кризис, с которым руководство страны, оказывается, прекрасно справилось, о чем неоднократно намекало. Мол, хватит стонать, худшее позади, а впереди опять-таки все в розовом свете. При этом рядовой украинец совершенно не разделяет виповского оптимизма, а, начиная размышлять над расхождениями во мнении, чувствует себя полным идиотом – либо не все знает, либо знает, но совсем другое, либо живет не там…

Среди наметок на будущее – Таможенный союз. Историю давно минувших дней воскресили «регионалы», правда, новость об этом прозвучала из уст Тимошенко. Как писали СМИ, на встрече с депутатами фракции НУ-НС премьер якобы сказала, что Янукович уже договорился с Россией, что в обмен на вступление Украины в Таможенный союз цена на газ упадет на 20-30%. Никого это заявление не удивило, лидер «регионалов» ранее действительно высказывался в поддержку единого экономического пространства, в т.ч. и Таможенного союза. (Он, видно, вслух перебирает возможные варианты выполнения обещания сбавить цену на голубое топливо, среди озвученных - пролонгация пребывания ЧФ, газовый консорциум и пр.).

Россия сразу опровергла заявление Юлии Владимировны. «Никаких договоренностей нет и быть не может. Прежде всего потому, что это суверенное дело суверенного народа суверенной страны», - прокомментировал спикер Совета Федерации Сергей Миронов. При этом он отметил, что выгоды было бы больше, если бы к трем участникам ТС присоединилась и Украина. А немного позднее Россия осмелела, видно, предчувствуя приближение инаугурации. Спикер Государственной думы РФ Борис Грызлов отметил, что власти РФ рассчитывают на возобновление переговоров с Украиной по этому вопросу. Он ссылался на заявление Януковича, что с его приходом к власти будут предприниматься усилия для сближения с Россией по всем направлениям, в первую очередь по экономическим вопросам.

Таможенное дежавю

Следуя пословице – дыма без огня не бывает, стоит призадуматься, какова же истинная цена вопроса, который все больше приобретает реальные контуры. Разговоры о Таможенном союзе ведутся с 2003 года, он планировался в рамках создания Единого экономического пространства при участии России, Беларуси, Украины и Казахстана. Был подписан и соответствующий договор. Кстати, окрещенный «пророссийским» президент Леонид Кучма так и не решился на шаг «сближения». Может, усматривал впереди мощную экспансию России на территории уже независимых государств или знал, как жалко «барину» терять владения…

Процесс затянулся, т.к. нас устраивала зона свободной торговли в рамках ЕЭП, но казалась совершенно неприемлемой перспектива вхождения как раз в Таможенный союз, особенно настораживало создание наднациональных органов этой организации. С приходом к власти Виктора Ющенко переговоры по ЕЭП были и вовсе приостановлены.

«Не надеясь» на плечо Украины, президенты России, Казахстана и Беларуси в декабре 2009 года на встрече в Алма-Ате договорились завершить формирование ЕЭП к 1 января 2012 года. А согласно подписанным документам, с 1 января 2010 года введен Единый таможенный тариф. С 1 июля должен заработать и сам союз - именно тогда должен вступить в силу унифицированный Таможенный кодекс. По оценке российских экспертов, выгода от него составит 400 млрд. долларов. Предполагается, что ставки таможенных пошлин будут меняться только по соглашению трех сторон. Очень хочется уточнить, что Россия обладает 57% голосов при решении вопросов союза, Беларусь и Казахстан - по 21,5%. Не вызывает сомнений, чье мнение будет «правильным»…

*** Таможенный союз - соглашение двух или более государств об отмене таможенных пошлин в торговле между ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран. Таможенный союз предусматривает также образование «единой таможенной территории». Обычно страны - участницы Таможенного союза договариваются о создании межгосударственных органов, координирующих проведение согласованной внешнеторговой политики. Как правило, это заключается в проведении периодических совещаний министров, руководящих соответствующими ведомствами, которые в своей работе опираются на постоянно действующий межгосударственный Секретариат. Фактически, речь идет о форме межгосударственной интеграции, предполагающей создание наднациональных органов. В этом плане Таможенный союз является гораздо более жесткой формой интеграции, чем, например, Зона свободной торговли.

Ряд экспертов отмечал, что Таможенный союз является скорее политическим, чем экономическим объединением. Как показало время, эти выводы имеют право быть. Не успел союз заработать, как оброс конфликтами. При этом немаловажный факт, что страны ТС являются основными торговыми партнерами Украины.

"Заболел", не успев родиться...

Среди громких скандалов – нефтяной, газовый и «дерибан общака». Начнем с первого. В начале года Россия и Беларусь около месяца «договаривались» о беспошлинных поставках нефти, не обошлось и без полной отключки со стороны РФ, ей не впервой применять такие санкции. Беларусь настаивала на увеличении объема, а в противном случае грозилась поднять ставку транзита. Разошлись каждый при своем, подписав 27 января пакет документов. Россия поставит нефть в том объеме, в котором и хотела, а Беларусь подымет тариф на транзит нефти на 11%. В сентябре стороны сверят объемы потребления и тарифы и, если потребуется, скорректируют их. И тут всплывает Таможенный союз. В конце января в Москве прошло заседание комиссии союза, первое после создания организации, в ходе которого выяснилось многое. Беларусь считает неприемлемой применяемую Россией с 1 июля 2010 года экспортную пошлину на поставляемую ей нефть. Первый раунд обсуждения прошел неэффективно, все отложено на март. Но, как свидетельствует история, результаты переговоров очевидны…

Не обошлось без дежавю. В начале февраля практически все российские компании приостановили оформление поставок нефти на НПЗ Казахстана. Как оказалось, государства ведут переговоры о пролонгации беспошлинных поставок "черного золота" в республику. Но вопрос завис в воздухе. Между тем, Павлодарский НПЗ на севере Казахстана на грани остановки.

Еще один камень преткновения – газ. Беларусь выступает против монополии "Газпрома" при поставках российского газа в страну в рамках единой таможенной территории. И этот вопрос будет решаться в марте на встрече руководства стран-участников союза. Заметьте, все сводится к глаголу будет…

Что касается дерибана импортных пошлин по национальным счетам, то и эта проблема остается нерешенной. Ранее сообщалось, что импортные пошлины, полученные в рамках Таможенного союза, предполагается накапливать на едином счете России, Беларуси и Казахстана, а затем распределять между странами. Планировалось, что российская сторона будет получать до 90% импортных пошлин, Казахстан - 6-7%, а Беларусь - 3-4%. Затем цифры немного подкорректировали. На заседании выяснилось, что Казахстан не оспаривает свою долю в объеме 8,5%, а Беларусь хочет увеличить свою долю в пределах 0,3% к имеющимся 5%. Решение отодвинули на потом…

И это только несколько пунктов преткновения. Есть и еще масса вопросов, к примеру, наспех составленный общий Таможенный кодекс, из-за чего горы товаров ожидают переоформления лицензий.

Политики трех стран неустанно подчеркивают, что Таможенный союз – огромная польза для всех. В первую очередь – рост взаимного товарооборота при устранении таможенных барьеров, выравнивание тарифов, увеличение объемов перевозки и прочее, прочее, прочее…

Между тем, казахстанские предприниматели подчеркивают, что Казахстану, у которого пошлины гораздо ниже, чем у северного соседа, повезло меньше всех. А значит, как пишет "Немецкая волна", вынужденное повышение таможенных ставок неизбежно приведет к подорожанию импортных товаров и сырья, с которым работают отечественные производители.

"Многие виды товаров подорожают. Во всяком случае, все то, что завозится из дальнего зарубежья, поднимется за счет пошлин с 5% до 15% и вырастет на 10% в среднем", – объясняет президент Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Савченко.

В свою очередь, президент Независимой ассоциации предпринимателей Казахстана Талгат Акуов отмечает: "Если брать чисто российское, чисто белорусское сырье и комплектующие, то это плюс, потому что мы на этом экономим. Если же брать, так скажем, импорт, из Европы завозить в Казахстан, у нас на 5000 наименований различной продукции увеличиваются все таможенные пошлины".

Серьезные споры разгорелись и вокруг таможенных пошлин на автомобили. В Казахстане оплата за растаможку составляет 10% от стоимости иномарки. В России эта цифра в 3-3,5 раза выше. В результате, дабы оградить страну от иностранных производств с "отверточной сборкой", было принято соглашение, согласно которому иностранный автоконцерн, намеривающийся открыть в Казахстане свое производство, вынужден будет играть все же по российским правилам.

"Национальные" приоритеты

Вот и выходит, что перспективы не столь радужные, как нам их преподносят. При этом надо учесть, что Украина в «таможенной команде» является единственным членом ВТО. Наша страна может участвовать в различных союзах, но только в той мере, которая не противоречит нормам Всемирной торговой организации. Казахстан, Беларусь и Россия ранее заявляли о подаче совместной заявки на членство в ВТО. В организации растерялись – прецедентов не было. Но троица не потеряла надежды и обещает повторить запрос если не всем скопом, то поодиночке. Зачем же столь успешному союзу так сильно нужно это членство? Видно, не все в мире сводится к торговле трех стран.

Что касается комментариев от команды Януковича, то они не лишены двусмысленности. Так, заместитель главы парламентской фракции Партии регионов Анатолий Кинах утверждает, Киев будет держать курс на углубление экономической интеграции с соседями, "исходя из национальных интересов".

Будем надеяться, что слова найдут подтверждение в жизни. Хотя, сколько можно надеяться… Что касается «честных» газовых расценок от будущей властной команды, то, может, не стоит искать путей выполнения обещаний по принципу "все, что ни делается, делается к лучшему". Нужно вспомнить другое выражение - благими намерениями вымощена дорога в ад. Не надо обещать, если не знаешь, чем закончится действо. Вхождение в Таможенный союз предполагает долевое участие, о том, как оно оформилось в формате тройки, говорят цифры. Зная расклад, не стоит самих себя обманывать - быть нам на задворках. В противовес иллюзорным перспективам на голову упадет тонна проблем, а они уже загнали в тупик Россию, Казахстан и Беларусь. Да и наших собственных "суперечок" более чем достаточно. Никто, конечно, не выступает против восстановления крепких дружеских отношений с Россией. Это сотрудничество имеет массу положительных моментов, есть что перенять. Например, северная соседка никогда ничего не делала и не делает в ущерб себе. Пора учиться…

Елена Быстрицкая (УНИАН)