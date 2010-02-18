Анонс на 19 февраля

III Всеукраинская конференция с международным участием «УДОБРЕНИЯ-2010» Новые приоритеты агрорынка: факторы влияния на химпромышленность. «УДОБРЕНИЯ-2010» -- представительский форум участников аграрного и химического рынка. Организаторы: «Держзовнишинформ», «Аграрика». Основная тематика конференции: Текущее состояние рынка удобрений. Зависимость рынка удобрений от рынков агропродукции. Состояние почв, программы улучшения плодородия почв, мониторинг состояния посевных площадей. Роль бирж в активизации торговли и либерализации рынка агропродукции и минеральных удобрений.

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В Шевченковском районном суде состоится рассмотрение административного иска Виталия Кличко об отмене распоряжения Киевской городской государственной администрации от 31.08.09 об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

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Пресс-конференция на тему: "Объявление результатов деятельности Nestle в Украине и мире за 2009 год" . В работе примет участие Геннадий Радченко - директор по корпоративным вопросам компании Nestle в Украине и Молдове.

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Состоится заседание Высшего административного суда Украины по иску Юлии Тимошенко об отмене протокола Центральной избирательной комиссии с результатами второго тура выборов Президента. Судья-докладчик по делу - Александр Нечитайло. Ожидается, что поддержать своего кандидата Юлию Тимошенко во время судебного разбирательства к зданию Высшего административного суда придут ее сторонники.

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Состоится заседание пресс-клуба на тему: «Результаты внедрения новых сервисных услуг в пассажирских перевозках в 2009 году и планы их дальнейшей реализации». Приглашены: зам.начальника Главного пассажирского управления “Укрзалізниці” Иван Карпяк; начальник Управления нормативно-технологического обеспечения информационных технологий пассажирских перевозок Главного пассажирского управления Нина Кострубицкая; эксперт транспортной отрасли Дмитрий Пидтуркин.

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В Государственной налоговой администрации Украины состоится расширенное заседание Коллегии ГНА Украины, посвященное итогам работы ГНС и основным заданиям на 2010 год. Подход к прессе председателя ГНА Украины Сергея Буряка запланирован на 10.30.

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Состоится заседание Правления Украинского союза промышленников и предпринимателей. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, зам.председателя ГНАУ Сергей Лекарь, руководители Министерства промышленной политики, Антимонопольного комитета Украины, директора предприятий «ТНК-ВР Коммерс», ОАО «Мотор Січ», ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», корпорация «Богдан», АСК «Укрречфлот» и других.

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14-30 - в УНИАН состоится заседание пресс-клуба на тему: «Функционирование системы государственных закупок “Укрзалізниці” в 2009 году. Планы закупок на 2010 год». Вопросы: Особенности проблематики тендерных закупок на железнодорожном транспорте с приведением конкретных примеров; Позитивная направленность изменений, внесенных Министерством экономики по предложению “Укрзалізниці”, в тендерное законодательство и их влияние на тендерные закупки; Направления развития системы государственных закупок на железнодорожном транспорте в будущем - взгляд железнодорожников. Приглашены: первый зам.начальника ГУ материально-технических ресурсов “Укрзалізниці” Татьяна Святокум; эксперт транспортной отрасли Дмитрий Пидтуркин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (067) 697 89 57, (044) 585 30 15. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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