В Англии уровень безработицы не повышается, зарплата демонстрирует рост
17:40, 18 февраля 2010Разное
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Великобритания. В январе 2010 года уровень безработицы не изменился, по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца, и составил 5%.
Великобритания. В декабре 2009 года средняя заработная плата с учетом бонусов выросла на 0,8%, по сравнению с декабрем 2008 года.
Комментарий. Ситуация на рынке труда в Великобритании стабилизировалась. По сравнению с США и странами Западной Европы, уровень безработицы значительно ниже, но, к сожалению, выше, чем в докризисный период.
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