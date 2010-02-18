В Англии уровень безработицы не повышается, зарплата демонстрирует рост

Великобритания. В январе 2010 года уровень безработицы не изменился, по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца, и составил 5%.

Великобритания. В декабре 2009 года средняя заработная плата с учетом бонусов выросла на 0,8%, по сравнению с декабрем 2008 года.

Комментарий. Ситуация на рынке труда в Великобритании стабилизировалась. По сравнению с США и странами Западной Европы, уровень безработицы значительно ниже, но, к сожалению, выше, чем в докризисный период.