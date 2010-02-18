Чистая прибыль Barclays за 2009 г. выросла на 92%

17:48, 18 февраля 2010
Разное
0

Великобритания. По итогам 2009 года чистая прибыль банковской группы Barclays  выросла на  92%, по сравнению с 2008 годом, и составила 11,64 млрд. фунтов стерлингов ($18,2 млрд.). 

Комментарий. Это в Украине банки «голые и босые», а в Великобритании они подсчитывают прибыль. Поэтому все чаще в стране ведут разговоры о том, что хватит банкам помогать за счет госсредств.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter