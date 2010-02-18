Чистая прибыль Barclays за 2009 г. выросла на 92%
17:48, 18 февраля 2010Разное
0
Великобритания. По итогам 2009 года чистая прибыль банковской группы Barclays выросла на 92%, по сравнению с 2008 годом, и составила 11,64 млрд. фунтов стерлингов ($18,2 млрд.).
Комментарий. Это в Украине банки «голые и босые», а в Великобритании они подсчитывают прибыль. Поэтому все чаще в стране ведут разговоры о том, что хватит банкам помогать за счет госсредств.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter