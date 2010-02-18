В Украине промпроизводство в январе выросло на 11,8%

17:51, 18 февраля 2010
Разное
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Украина. В январе 2010 года промышленное производство выросло на 11,8%, по сравнению с январем 2009 г. 

Украина. В январе 2010 года производство продукции сельского хозяйства выросло на 5,4%, по сравнению с январем 2009 года.  

Комментарий. В данном случае сыграл эффект сравнительной базы. Но, в целом, действительно экономика Украины пребывает в стадии восстановления.

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