В Украине промпроизводство в январе выросло на 11,8%

Украина. В январе 2010 года промышленное производство выросло на 11,8%, по сравнению с январем 2009 г.

Украина. В январе 2010 года производство продукции сельского хозяйства выросло на 5,4%, по сравнению с январем 2009 года.

Комментарий. В данном случае сыграл эффект сравнительной базы. Но, в целом, действительно экономика Украины пребывает в стадии восстановления.