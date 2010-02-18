Главное на 18 февраля (вечер)

Финансы

Национальный банк Украины отмечает увеличение уровня долларизации экономики страны в 2009 году на 1% - с 30,62% до 31,68%.

Об этом говорится в Монетарном обзоре, обнародованном на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, общий объем депозитов в 2009 году снизился на 8,4% - до 327,7 млрд. грн. В основном уменьшались депозиты в национальной валюте, объем которых снизился на 13,3% - до 173,6 млрд. грн., тогда как средства в иностранной валюте уменьшились всего на 2,1% - до 154,2 млрд. грн.

«Обусловленные значительными девальвационными ожиданиями, указанные особенности динамики валютной структуры депозитов стали причиной роста уровня долларизации экономики на протяжении 2009 года с 30,62% на начало года до 31,68% на конец», - отмечается в отчете.

Нацбанк констатирует, что на протяжении 2009 года официальный курс гривни снизился относительно доллара США на 3,7% (в 2008 году - на 52,5%), относительно евро и российского рубля - на 5,5% и 0,7% соответственно.

В 2009 году отрицательное сальдо валютных интервенций Национального банка Украины увеличилось до 10,4 млрд. долл. по сравнению с 3,9 млрд. долл. в 2008 году.

В 2009 году международные резервы НБУ сократились на 5,038 млрд. долл. (в эквиваленте), или на 16%, - до 26,505 млрд. дол.

Кроме того, НБУ указывает, что в прошлом году выпущены и переданы Нацбанку облигации внутреннего государственного займа в результате реструктуризации остатка задолженности Кабинета министров Украины перед Национальным банком по кредитам, полученным в иностранной валюте для финансирование дефицита Государственного бюджета Украины в 1994-1996 годах, на общую сумму 7,99 млрд. грн. со средневзвешенной доходностью 9,83% годовых.

НБУ снизил предельный уровень ставок по своим депозитным сертификатам.

Так, в сообщении о проведении сегодняшнего тендера указывается, что предельный размер процентной ставки по привлечению средств сроком на 4 дня по сравнению с предыдущим размещением снижен с 1% до 0,8% годовых, на 7 дней – с 5% до 4%, на 14 дней – с 7% до 6%, на 29 дней – с 8% до 7%.

Последний раз НБУ размещал сертификаты с такой срочностью 11 февраля т.г. А вчера депозитные сертификаты предлагались сроком на 2 дня под 1% годовых, на 7 дней – под 5% годовых.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения векселей.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта проголосовали 300 народных депутатов из 410, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект предусматривает, что нарушение условий выдачи векселей, а именно: выдача векселя без наличия денежного долга за фактически поставленные товары, выполненные работы, предоставленные услуги или без определения в соответствующем договоре условий проведения расчетов с применением векселей или с указанием суммы платежа по векселю, который является больше суммы обязательств трассата перед трассантом или векселедателя (по переводному векселю - трассанта) перед лицом, которому или по приказу которого должен быть осуществлен платеж, тянет за собой наложение штрафа на физическое лицо - векселедателя или на должностное лицо юридического лица - векселедателя (по переводному векселю - трассанта) в размере от четырехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно законопроекту, во время проведения расчетов с государственным бюджетом запрещается использовать векселя за исключением налоговых векселей, а также простых векселей, выданных в соответствии с Законом “Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях” и Закона “О налоге на добавленную стоимость”. Запрещается предоставление отсрочек относительно сроков уплаты налоговых обязательств субъектов ведения хозяйства по налогам, сборам (обязательным платежам). Кроме того, во время проведения расчетов с местным бюджетом запрещается использовать векселя.

Предусмотрено также, что во время проведения расчетов с государственным бюджетом запрещено использовать векселя за исключением налоговых векселей, а также простых векселей, выданных в соответствии с Законом “Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях” и Закона “О налоге на добавленную стоимость”. Запрещается предоставление отсрочек относительно сроков уплаты налоговых обязательств субъектов ведения хозяйства по налогам, сборам (обязательным платежам). Запрещается использовать простые и переводные векселя во время проведения расчетов с местными бюджетами.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 19 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.9700 (на 18 февраля – 800.2400)

100 EUR – 1085.3193 (на 18 февраля – 1098.4094)

10 RUR – 2.6565 (на 18 февраля – 2.6696)

Строительство

Печерский районный суд Киева привлек в качестве гражданских ответчиков в рамках уголовного дела шесть компаний, которые принадлежали организатору аферы «Элита-Центр» Александру ВОЛКОНСКОМУ, а также Днепровскую районную в г. Киеве госадминистрацию.

Об этом сообщили УНИАН в Общественной организации «Центр правозащиты», которая объединяет инвесторов "Элита-Центр".

В частности, суд привлек в рамках уголовного дела гражданскими ответчиками ООО «Марс-1»; ООО «БМУ «Хімбуд»; ЗАО «Будівельно-інжинірингова компанія БІК»; ООО «Науково-дослідний центр Прогрес»; ООО «Компанія «Еліта-будінвест»; ООО «АБФ».

Между тем суд отклонил ходатайство потерпевших привлечь в качестве гражданского ответчика еще одну компанию - ТОВ «Ромбудінвест».

«Пострадавшие с удовлетворением восприняли такое решение суда», - отметил председатель правления ОО «Центр правозащиты» Юрий ФЕДОРЕНКО.

Он выразил надежду, что суд за счет активов этих компаний обеспечит выполнение приговора в части компенсации их материальных убытков.

«Использование активов компаний афериста позволит снизить нагрузку на местный и государственный бюджеты при компенсации материальных убытков потерпевшим», - считает Ю.ФЕДОРЕНКО.

24 марта в Киеве проведут аукцион по продаже столичной земли.

Об этом сообщается в объявлении Главного управления земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации, размещенном в муниципальной газете “Хрещатик” (№23 (3654)).

На земельные торги выставляется семь участков общей площадью 2,29 га.

Так, к продаже предлагается 1,34 га на ул. Новопироговской, 34-38 (Голосеевский район) со стартовой ценой 34 млн. 324 тыс. 991 грн. (2 тыс. 559 грн. за 1 кв. м); 0,25 га на ул. Луначарского, 24-а (Днепровский район) со стартовой ценой 8 млн. 119 тыс. грн. (3 тыс. 241 грн. за 1 кв. м); 0,32 га на ул. Алма-Атинской, 35-б (Днепровский район) со стартовой ценой 4 млн. 372 грн. (1 тыс. 244 грн. за 1 кв. м); 0,08 га на ул. Челябинской, 7-а (Днепровский район) с начальной ценой 2 млн. 998 тыс. 518 грн. (3 тыс. 720 грн. за 1 кв. м); 0,14 га на ул. Николая Лаврухина, 7-б (Деснянский район) с начальной ценой 2 млн. 814 тыс. 601 грн. (2 тыс. грн. за 1 кв. м); 0,1 га на ул. Милославской, 17 (Деснянский район) со стартовой ценой 2 млн. 695 тыс. 249 грн. (2 тыс. 647 грн. за 1 кв. м) и 0,16 га на ул. Маршала Тимошенко, 2-4 (Оболонский район) со стартовой ценой 4 млн. 437 тыс. 807 грн. (3 тыс. 282 грн. за 1 кв. м ).

С полным комплектом документации относительно объектов можно ознакомиться в ГУ земельных ресурсов (ул. Крещатик, 32-а, ком. 415).

Согласно объявлению, торги пройдут в помещении Украинской универсальной биржи в 10.00.

Победителям земельных торгов мэрия обещает оказать помощь при получении разрешений на разработку проектной документации, необходимой для осуществления застройки приобретенного на земельных торгах земельного участка, ее согласовании и утверждении.

Социальная политика

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно подведомственности дел, связанных с социальными выплатами.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 342 народных депутата из 419 зарегистрированных в сессионном зале.

Перед перерывом депутаты голосовали за данный закон, однако предложение о преодолении вето набрало 162 голоса, а предложение Президента об отклонении - 21 голос. В то же время, после перерыва выяснилось, что была допущена ошибка и депутаты не поняли, что они голосовали именно за преодоление вето на данный закон.

Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ) реализовал в 2009 году более 200 проектов по развитию социальной инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях, а также в Автономной Республике Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, об этом шла речь сегодня на заседании Наблюдательного совета УФСИ, которое проходило под председательством министра труда и социальной политики Украины Людмилы ДЕНИСОВОЙ.

Реализация проекта "Содействие развитию социальной инфраструктуры" происходит за счет грантовых средств, выделенных в размере 12 млн. евро правительством Германии через Кредитный банк развития (KfW). В частности, из них 7 млн. евро направлены на реализацию микропроектов в Луганской и Донецкой областях, а 5 млн. евро - в Крыму.

"Сотрудничество правительств Украины и Германии дает значительные положительные результаты в сфере улучшения социальной инфраструктуры украинских городов. Мы и в дальнейшем планируем продолжить наше эффективное сотрудничество ради поддержки экономического и социального развития малых городов и улучшения условий жизни бедных и уязвимых групп населения", - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Целью проекта является содействие долгосрочному экономическому и социальному развитию малых городов и сельских районов, содействие улучшению общих жизненных условий бедных и уязвимых групп населения.

УФСИ в 2009 году реализовал в 25-ти районах Луганской и Донецкой областей 160 микропроектов, по результатам которых в этих регионах будет построено и отремонтировано 75 школ, 24 детских сада, 31 водопровод, 10 домов культуры, 18 амбулаторий, 1 канализационная сеть и 1 дорога. В Крыму в рамках реализации проектов планируется построить и отремонтировать 15 детских садов, 24 водопровода, 15 школ, 5 домов культуры, 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 дороги.

Общая безработица в России за январь 2010 года выросла до 9,2% экономически активного населения страны и составила 6,8 миллиона человек, увеличившись, таким образом, более чем на 600 тыс. человек по сравнению с декабрем 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе статистики РФ.

«В январе 2010 года по итогам обследования населения по проблемам занятости, 6,8 млн. человек, или 9,2% экономически активного населения, классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда», - сообщает Росстат.

Отмечается, что уровень общей безработицы в РФ к концу 2009 года составлял 8,2% экономически активного населения или 6,173 млн. человек.

В службах занятости населения РФ в январе в качестве безработных было зарегистрировано 2,2 млн. человек, в том числе 1,9 млн. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в январе 2010 года составила, по итогам обследования населения по проблемам занятости, 74,6 млн. человек, или более 52% от общей численности населения страны.

(УНИАН)