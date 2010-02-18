Курс НБУ на 19.02.10

Официальный курс НБУ на 19.02.10100 USD – 799.9700 (18 февраля – 800.2400) 100 EUR – 1085.3193 (18 февраля – 1098.4094) 10 RUR – 2.6565 (18 февраля – 2.6696) Учетные курсы банковских металлов на 19.02.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-88436.68 (18 февраля-89486.84) 961 XAG 10 Серебро-1266.35 (18 февраля-1297.19) 962XPT10Платина-120955.46(18 февраля-123877.15) 964XPD10 Палладий-34318.71(18 февраля-35050.51)

Официальный курс НБУ на 19.02.10 100 USD – 799.9700 (18 февраля – 800.2400) 100 EUR – 1085.3193 (18 февраля – 1098.4094) 10 RUR – 2.6565 (18 февраля – 2.6696) Учетные курсы банковских металлов на 19.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-88436.68 (18 февраля-89486.84) 961 XAG 10 Серебро-1266.35 (18 февраля-1297.19) 962XPT10Платина-120955.46(18 февраля-123877.15) 964XPD10 Палладий-34318.71(18 февраля-35050.51)

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