В Киеве на противопаводковые мероприятия направят 4,2 млн. грн.

В Киеве на выполнение противопаводковых мероприятий будет выделено 4,2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО, соответствующее поручение дал городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Средства, в частности, будут направлены на расчистку гидротехнических сооружений, водохранилищ, прудов и объектов, которые находятся в зоне влияния вредного воздействия ледохода, наводнения и паводков.

Кроме того, на эти средства запланировано закупить 26 насосов для откачки воды и пополнить материальный резерв Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Также, согласно распоряжению мэра Киева «Об организации и проведении мероприятий по безопасному прохождению паводка, ледохода и наводнения в 2010 году», создан городской штаб, в состав которого, кроме заместителей председателя КГГА, заместителей председателей РГА, руководителей энергопоставляющих предприятий и начальников профильных управлений города, вошли руководители ГКП «Плесо», Киевской ГЭС и ГАЭС, Главного управления МЧС Украины, Украинского гидрометцентра, Госводхоза Украины и другие. Возглавил штаб первый заместитель председателя КГГА А.ГОЛУБЧЕНКО.

Согласно документу, аналогичные оперативные штабы будут созданы в каждом районе столицы.

Кроме того, как сообщили в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, в период с 15 по 16 февраля проведено обследование сливоприемных систем, коллекторов и русел малых рек. По результатам проверки установлено, что водоемы загромождены бытовым мусором, поваленными деревьями, камышом и кустарником, заилены, в результате чего пропускная способность прохождения воды снижена. Балансодержателям водных объектов, районным администрациям, ОАО «Киевводоканал», КП «Плесо» дано поручение относительно выполнения мероприятий по возобновлению пропускной способности указанных объектов.