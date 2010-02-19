В Техасе самолет врезался в здание налоговой службы

В США в столице штата Техас г.Остин легкомоторный самолет протаранил здание налоговой службы. В результате происшествия двое человек пострадали, еще один пропал без вести, передает СNN.

Всего в здании находилось около 200 человек. Они были эвакуированы вскоре после инцидента.

В результате столкновения летательного аппарата со зданием начался пожар. Два истребителя ВВС США F-16 были подняты по тревоге сразу после происшествия. Сейчас они патрулируют воздушное пространство в районе катастрофы.

Власти США ведут расследование инцидента.

Между тем, как уточняет РБК со ссылкой на СNN, пилот, направивший самолет в здание, таким образом совершил самоубийство, предварительно угнав летательный аппарат. Накануне своего суцида он разместил в Интернете предсмертное послание. В сообщении американец выступил с обвинениями против властей США, налоговых органов, а также против своей жены. Сообщается также, что незадолго до самоубийства американец поджег свой дом.

Напомним, днем ранее в американском штате Калифорния в местечке Пало-Альто легкомоторный самолет модели Cessna 310, принадлежавший авиакомпании Air Unique Inc., рухнул на здание, в котором располагался детский центр. Трое человек, находившихся на борту машины, погибли. Самолет упал вскоре после взлета с аэродрома Пало-Альто.