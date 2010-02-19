ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Банки показали позитивный минус», в котором пишет - в первом месяце 2010 года отечественная банковская система не смогла переломить печальную для себя тенденцию и опять показала отрицательный финансовый результат…

http://delo.ua/dengi/banki/banki-pokazali-pozitivnyj-minus-137558/

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Также «Дело» в материале «Предприятие Лакшми Миттала попало в блокаду» пишет – «Укрзалізниця» запретила поставлять грузы в адрес крупнейшего меткомбината страны — «АрселорМиттал Кривой Рог». Запрещающая конвенция будет действовать до конца текущей недели. Причиной таких радикальных санкций стал конфликт между перевозчиком и металлургическим предприятием. «АрселорМиттал Кривой Рог» систематически задерживал разгрузку вагонов, спровоцировав их скопление на своей территории. На предприятии поясняют, что ситуация связана с обильными снегопадами, перепадами температуры, которые вызвали обмерзание путей и сложности с их расчисткой…

http://delo.ua/biznes/kompanii/predprijatie-lakshmi-mittala-popalo-v-blokadu-137557/

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«Дело» в материале «Сколько зарабатывают топ-менеджеры» пишет – в 2009 году заработные платы топ-менеджеров увеличились в среднем в 1,5-2 раза больше, чем размер зарплат в целом по компаниям. Таковы результаты исследования «Эрнст энд Янг Украина»…

http://delo.ua/biznes/rynki/skolko-zarabatyvajut-top-menedzhery-137556/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Металлурги выходят в прокат» пишет – украинский рынок металлопроката начал восстанавливаться. На минувшей неделе был заключен крупный контракт – "Метинвест-Украина" увеличит поставки продукции крупнейшему отечественному машзаводу "Азовмаш" в семь раз. Рост продаж вызван спросом на машиностроительную продукцию со стороны самих металлургов. Увеличить отгрузки смогут, прежде всего, комбинаты, способные конкурировать с российскими металлургами, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1324949

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Samsung и LG нащупали долю» пишет – южнокорейские производители мобильных телефонов Samsung и LG оказались наиболее динамичными игроками на рынке в минувшем году. Согласно прогнозу сотового ритейлера "Евросеть", в этом году их доля возрастет еще на 12-20% за счет продаж недорогих моделей сенсорных телефонов и сокращения доли Sony Ericsson. Лидерству Nokia пока ничего не угрожает, но в перспективе наш рынок может уподобиться российскому, где Nokia и Samsung имеют примерно равные доли, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1324925

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Издание «Экономические известия» в материале «Банк жаждет комиссии» пишет - инвестиционный банк JPMorgan хочет отсудить $80,8 млн. у австралийского актива Геннадия Боголюбова. Однако акционеры Consolidated Minerals сомневаются в правомерности этих требований. По мнению руководителей JPMorgan, работа инвестбанка привела к увеличению капитализации Consolidated Minerals, что вполне заслуживает премии. В Consmin уверены, что не имеют задолженности перед JPMorgan, так как в феврале 2008 г. горнодобывающая компания заплатила инвестбанку 20 млн. австралийских долларов, с оговоркой, что это полный и окончательный расчет…

http://eizvestia.com/markets/full/4191486

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Также «Экономические известия» в публикации «Скандал вместо энергоэкспорта» пишут - Korlea Invest потребует от «Укринтерэнерго» более $300 млн. штрафа. Причиной штрафа является срыв экспортных контрактов. Скандал разгорается на фоне падения объемов украинского энергоэкспорта…

http://eizvestia.com/markets/full/4191479

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«Газета по-киевски» в материале «Плотина ГЭС надежна, но Конча-Заспу все равно затопит» пишет - такой прогноз дают на Киевской гидроэлектростанции. Сейчас к ней приковано все внимание – выдержит ли плотина, насколько поднимется уровень воды, куда она будет разливаться…

http://mycityua.com/articles/city/2010/02/19/080931.html

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«Газета по-киевски» в материале «Как Янукович на работу ездит» пишет - при Ющенко киевские дороги перекрывались со стороны Конча-Заспы. Издание выясняло, как будет при президенте Януковиче? Он-то въезжает в столицу с противоположной стороны – из «Межигорья»…

http://mycityua.com/articles/city/2010/02/19/073041.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Киеве прессу «случайно» выгнали из подземки» пишет – торговцев прессой напугали проверками и они покинули вестибюли и переходы метрополитена. Киевляне возмущены. Т.е. все понесли убытки…

http://www.segodnya.ua/news/14116722.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина в Таможенном союзе: впихнуть невпихуемое» пишет - «регионалы» поговаривают о вхождении Украины в Таможенный союз, который уже в июля с.г. должен заработать на базе РФ, Беларуси и Казахстана. Тут стоит разобраться, может, не зря от затеи в свое время отказался Кучма…

https://economics.unian.net/rus/detail/37241

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Заповедный рай» пишет – управделами президента России собирается построить очередную резиденцию, на сей раз - на берегу Тихого океана, на полуострове Гамова в Хасанском районе Приморского края. Стоимость проекта - 7,7 млрд руб. Резиденция может разместиться на земельном участке площадью 1141,8 га, а площадь построек составит 26 500 кв. м. Резиденция может разместиться на земельном участке площадью 1141,8 га, а площадь построек составит 26 500 кв. м. Деньги на строительство возьмут из внебюджетных источников, говорят в Минфине...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/19/226285

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Издание «Известия» в публикации «Россия накормит мир курятиной» пишет – через пять лет в России будет столько куриного мяса, что мы начнем его экспортировать, заявила в среду глава Минсельхоза Елена Скрынник в ходе выступления в Госдуме. А про "ножки Буша", появившиеся в нашей стране в голодные 90-е, забудем раз и навсегда...

http://www.izvestia.ru/economic/article3138770/

(УНИАН)