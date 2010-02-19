Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Януковича

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего решения проголосовали 248 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали за это решение фракция БЮТ и подавляющее большинство членов фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Полномочия В.ЯНУКОВИЧА были прекращены в связи с поданным им соответствующим заявлением.