ВАСУ пикетируют около 2 тысяч сторонников Януковича
10:56, 19 февраля 2010Разное
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Тимошенко поддерживают только нардепы
Высший административный суд Украины, который сегодня начинает рассмотрение дела по иску Юлии ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии, пикетируют около 2 тысяч сторонников лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, палатки Партии регионов расположены вдоль улицы Московской от перекрестка улиц Мазепы и Московской.
Сторону истца у здания ВАСУ представляют лишь народные депутаты от БЮТ, в частности, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, а также Анатолий СЕМИНОГА, Виталий ЧУДНОВСКИЙ.
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