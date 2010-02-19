ВАСУ пикетируют около 2 тысяч сторонников Януковича

Высший административный суд Украины, который сегодня начинает рассмотрение дела по иску Юлии ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии, пикетируют около 2 тысяч сторонников лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, палатки Партии регионов расположены вдоль улицы Московской от перекрестка улиц Мазепы и Московской.

Сторону истца у здания ВАСУ представляют лишь народные депутаты от БЮТ, в частности, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, а также Анатолий СЕМИНОГА, Виталий ЧУДНОВСКИЙ.