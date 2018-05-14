Россия повысит аренду за базу в Севастополе, если ЧФ останется там после 2017-го

«В преддверии» президентства пока еще не инаугурированный Виктор Янукович озвучил свою позицию по ключевым вопросам украинской внешней политики, не последним из которых является присутствие на территории Украины Черноморского флота России. “Прагматичный” лидер и его ближайшее окружение пытаются убедить нас, что в своем отношении к ЧФ РФ они намерены абстрагироваться от политики и руководствоваться исключительно экономической целесообразностью. Согласно их логике, перестав “наезжать” на российских военных, Украина сможет рассчитывать на увеличение арендной платы за базирование в Севастополе. Что же касается 2017 года, когда российский флот должен будет покинуть Крым, то тут “регионалы” предлагают не забегать вперед, а возвратиться к данной теме лет, эдак, через пять, то есть, по истечении президентского срока В.Януковича. При этом Виктор Федорович заявил, что не исключает возможности пролонгации соглашения о пребывании ЧФ в Крыму. В целом ничего нового, Янукович и раньше “не исключал” многое из того, что находило одобрение в Москве, но вот повышение арендной платы - что-то новенькое. Интересно знать, что по этому поводу думают россияне?.. И насколько, в принципе, приемлемы категории экономической целесообразности в вопросах, касающихся сугубо военных моментов, в частности, присутствия армии другой страны на территории собственной. Или может, это "региональное" ноу-хау в вопросе наполнения бюджета - сдадим в аренду под военные базы всем желающим по кусочку Украины и получим в казну немеряно денег? Абсурд, скажете вы? Но ведь именно такая поверхностная логика подобных предложений касательно судьбы ЧФ РФ на территории Украины.

Севастополь – 13 лет “в осаде” (эмоциональная составляющая)

Немного истории. В 1997 году, когда Борис Ельцин и Леонид Кучма подписывали договор, оговаривающий условия пребывание в Севастополе Черноморского флота РФ в течение следующих 20 лет, 2017-й был для всех очень далекой перспективой. Тогда россияне были уверены, что пройдет лет пять, и о возможности ухода ЧФ РФ из Крыма можно будет забыть, как о страшном сне. Основанием для таких надежд была откровенная слабость украинских политиков в отстаивании национальных интересов и их пораженческая позиция во всех без исключения спорах с РФ. Правда, история с островом Тузла подпортила оптимистические настроения, все убедились, что даже относительно “лояльная” к РФ украинская власть в вопросах территориальной целостности занимает жесткую позицию.

Но с приближением президентских выборов 2004 года российские “реваншисты” приободрились. Настроение, царившее в Севастополе, лучше всего передавали разговоры, которые можно было услышать в кафе, троллейбусах, да и просто прогуливаясь по Графской пристани, вдоль которой шла бойкая торговля всевозможными сувенирами, многие из которых украшала российская государственная символика. Смысл этих разговоров вкратце сводился к тому, что “уже через год хохлов в Севике не будет”. В целом, город пребывал в состоянии эйфории. Местные жители, которые любят сравнивать свою жизнь в независимой Украине с “третьей обороной” Севастополя, откровенно радовались скорому “снятию осады”. Конечно, ожидания масс далеко не всегда соответствуют реальным планам власти, но как бы там ни было, в 2004 году подавляющее большинство севастопольцев ожидало от победы в президентских выборах Януковича передачи в состав России если не всего Крыма, то уж родного города точно. Но грянула “оранжевая революция” и все надежды на скорое воссоединение с большой родиной рухнули.

За прошедшие с тех пор 5 лет украинская власть так и не смогла переломить ситуацию в Севастополе. Кавалерийские наскоки Студенческого братства на объекты ЧФ РФ и заходы НАТОвских кораблей в порт возымели прямо противоположный желаемому эффект. Несмелые попытки Киева показать, кто в доме хозяин, лишь укрепили стойкость “антиукраинских” элементов в городе славы русских моряков. Его жители остаются убежденными сторонниками “аншлюса” с РФ и снова возлагают надежды на лидера Партии регионов. Почему севастопольцам, да и крымчанам в целом, не нравится жить в Украине, нужно спрашивать у них. Однако помните, что в ответ услышите абстрактные и неаргументированные жалобы на притеснения украинскими властями русских и стандартный набор украинофобских тезисов. Такое мировоззрение формировалось десятилетиями и продолжает насаждаться массированной российской пропагандой в Крыму. Если российский флот продолжит находиться на территории Украины и после 2017 года, ситуация будет усугубляться, хотя, куда уже дальше… Рассуждения о противоречиях между такими понятиями как территориальная целостность и право на самоопределение отдельной административной единицы в составе государства оставим для другого раза.

“Защитники” украинских интересов (политическая составляющая)

Что касается нынешней ситуации, то, следуя логике, В.Янукович как ответственный политик должен был хотя бы после победы на президентских выборах остудить пыл своих севастопольских сторонников. Он был просто обязан заявить о своей приверженности к жесткому выполнению межгосударственных договоренностей о ЧФ РФ 13-летней давности. Вместо этого Виктор Федорович в интервью программе "Вести Недели" канала "Россия" заявляет, что не исключает пребывания российского флота на территории Украины и после 2017 года. В свою очередь, министр иностранных дел "теневого правительства" Леонид Кожара в интервью испанской газете El Pais высказался о необходимости увеличения платы за объекты, арендуемые ЧФ РФ в Крыму…

Л.Кожара также озвучил еще несколько нетривиальных мыслей относительно обеспечения национальной безопасности Украины. "Мы имеем дружественные отношения со всеми странами Черного моря, но есть конфликт интересов с Румынией, с турецкими рыбаками, которые незаконно осуществляют лов возле наших берегов. Посмотрим, сможем ли мы себя защитить, когда флот уйдет", - сказал он.

При этом «регионал» констатировал, что собственный флот Украины фактически отсутствует. Он не исключил, что ЧФ РФ останется в Севастополе и после 2017 года. "Мы этого не исключаем, но чтобы дать точный ответ, следует пояснить самим себе, сможем ли мы защититься с такой инфраструктурой и такими средствами. Возможно, Украине будет выгодно пригласить к себе и два флота, главное, чтобы они нам платили", - сказал «теневой» министр.

Что это за второй флот, который Украина могла бы к себе пригласить, Л.Кожара не уточнил, важнее то, что он рассматривает ЧФ РФ как защитника украинских интересов, а это уже ни в какие ворота не лезет. Российский флот в Крыму был и остается реальной угрозой безопасности нашей страны. Стоит напомнить, что морские пехотинцы из 810-го отдельного полка морской пехоты РФ, который дислоцируется в Севастополе, неоднократно были задействованы в контртеррористических операциях в Чечне. Так что, базы ЧФ в Крыму – потенциальная мишень для террористических атак, направленных против России теми же чеченскими сепаратистами. В ходе конфликта с Грузией корабли ЧФ, базирующиеся в Севастополе, осуществляли морскую блокаду побережья Грузии. Таким образом, Украина вполне может быть втянута в вооруженные конфликты между Россией и третьими странами помимо своей воли. Существует также масса примеров проведения на территории Крыма несанкционированных Украиной учений ЧФ РФ. Неоднократно были отмечены перемещения по нашей территории российских вооружений и военной техники, опять таки без согласования с украинскими властями. Добавим к этому, что военные эксперты много лет говорят о том, что ЧФ РФ как реальная боевая единица утратил свое значение. В случае глобального конфликта он окажется заперт в акватории Черного моря и толку от него не будет практически никакого. Если же речь идет об обороне российских берегов или решении проблем на Северном Кавказе, то в таком случае ЧФ РФ вполне достаточно было бы иметь базы именно на российском побережье Черного моря. В Севастополе же у него осталась одна задача – удерживать последний российский «плацдарм» на украинской территории и ждать стечения благоприятных обстоятельств для его расширения.

Еще одной иллюстрацией “прагматичности” и “последовательности” регионалов служит недавнее интервью второго человека в ПР Бориса Колесникова, опубликованное в российском еженедельнике «Коммерсант-Власть» от 15 февраля. Комментируя вопрос пребывания ЧФ РФ в Севастополе после 2017 года, Б.Колесников отметил, что «поднимать в 2008 или 2009 году вопрос, который надо будет рассматривать в 2017-м, значит создавать националистическую площадку на следующие выборы — не больше и не меньше. Останется 24 месяца до окончания аренды — вот тогда и будут разговаривать президенты двух стран. А сейчас это - чистый популизм: социальная ситуация в стране ужасная, а мы говорим о флоте за семь лет до конца аренды».

Но если не вспоминать о выводе ЧФ из Севастополя сегодня, то через пять лет такие разговоры будут вообще бессмысленны. Нужно отдавать себе отчет в том, что Россия за 13 лет, прошедших с момента фиксации конечного срока пребывания флота в Крыму, так ничего и не сделала для подготовки баз, на которые он будет перебазироваться в 2017 году. До сих пор толком даже не определено место на черноморском побережье РФ, куда уйдут российские корабли из Севастополя. Нам, не стесняясь, дают понять, что Москва к уходу с украинской территории готовиться не намерена.

Утром базы – вечером деньги (экономическая составляющая)

Здесь бы и поставить точку, но все-таки “регионалы” упоминают об экономической выгоде, и для многих в Украине это может показаться главным аргументом в спорах о ЧФ РФ. Согласно договору от 28 мая 1997 года, Украина ежегодно получает за пребывание ЧФ в Севастополе 98 млн. долл. За все 13 лет мы практически не видели живьем этих денег, так как обычно они идут в счет погашения наших долгов за российский газ. Мало кто из “національно свідомих” политиков не пытался пиариться на этой теме. Бессчетное количество раз говорено о том, что Россия платит за аренду баз в Крыму критически мало, а минимально приемлемой платой был бы 1 млрд. долл. в год. При этом в качестве примера приводятся суммы, которые за аренду военных баз платят США. В частности, известно, что за аренду площадью 25 тыс. га в Южной Корее американцы ежегодно выкладывают 12,6 млрд. долл., Япония за аренду 23,7 тыс. га территории получает от США 19,3 млрд. долл., Италия за 2,3 тыс. га - 5 млрд. Таким образом, Украина за арендуемые ЧФ РФ в Крыму 18 тыс. га территории получает более чем в 100 раз меньше. Но все эти разговоры оставались пустым сотрясением эфира, так как россияне никогда не шли на переговоры с Украиной, если не видели возможности получить от них выгоду.

Из последних заявлений видных деятелей ПР можно сделать вывод, что новая власть готова идти на уступки России по ЧФ РФ, но намекает ей на необходимость генерации некой «отмазки», которая бы смягчила ситуацию в глазах подавляющего большинства украинских граждан. Роль таковой и должна выполнить увеличенная арендная плата.

Но пока победители президентских выборов во главе со своим лидером размышляют о перспективах наполнения госбюджета за счет иностранных военных баз, россияне, как это не удивительно, остаются приверженцами старых договоренностей. Российский МИД неоднократно заявлял, что пересмотр «денежных» отношений возможен только по истечении срока договора, подписанного в 1997 году, то есть, в 2017 году. Такая позиция подразумевает пролонгацию договора о пребывании ЧФ РФ на территории Украины как единственную предпосылку для повышения арендной платы. И то, что россияне будут стоять на своем, не вызывает сомнений.

Если представить себе, что Украина согласится оставить у себя российский флот и после 2017 года, то наиболее «оптимистичной» суммой арендной платы за его пребывание смело можно называть 1 млрд. долл., максимум 2 млрд. долл. в год. На большее россияне не согласятся. Не исключено, что при этом будут оговорены специальные условия поступления этих средств в качестве инвестиций в обустройство Севастополя. Естественно, в первую очередь, речь идет о строительстве различных объектов социально-бытового и культурного назначения, которые будут способствовать дальнейшему укреплению российского авторитета в городе.

В последние годы российские эксперты, не покладая рук, выписывают концепции и бизнес-планы, призванные продемонстрировать украинским гражданам всю прелесть нахождения ЧФ РФ в Крыму как с экономической, так и с политической точек зрения.

В основном они налегают на то, что Севастополь без российского флота превратится в депрессивный регион, неспособный развивать свою туристическую инфраструктуру и экономику. Российские аналитики в пух и прах разносят планы по развитию севастопольского порта. Хотя всем известно, что он единственный в Украине незамерзающий глубоководный порт, в котором так нуждаются наши горно-металлургические компании. Интересно, что, занижая привлекательность Севастополя как курорта, россияне тут же обещают нам свои инвестиции в развитие туризма. Не трудно понять логику Москвы, которая после пролонгации договора о ЧФ РФ, будет готова инвестировать в Севастополь серьезные деньги. Город, по сути, будет уже российским, так как еще 20 лет (на меньший срок подобные договора не заключаются) пребывания ЧФ РФ в Севастополе, окончательно превратят его в российский Гибралтар, что будет означать потерю этой территории для Украины.

И даже если принять во внимание, что фактически срок президентства Януковича заканчивается в 2015 г., то есть за два года до нынешней даты выведения ЧФ РФ из Крыма, явные риски для Украины сохраняются, даже если новый президент не будет делать активных пророссийских шагов, а просто займет абсолютно бездеятельную позицию. Выведение подразумевает определенные этапы, а ничегонеделанье в течение ближайших пяти лет приведет фактически к тому, что по абсолюно объективным причинам Украине придется соглашаться на продление пребывания флота РФ в Крыму.

Остается надеяться, что в Партии регионов найдутся люди, которые подскажут своему лидеру - за Севастополь стоит побороться, так как его экономический потенциал может в полной мере раскрыться только после демилитаризации. В первую очередь, речь идет о развитии глубоководного порта, что станет возможным за счет высвободившихся после ухода российского флота территорий. Крупный украинский бизнес прекрасно знает, как заработать на Севастополе и для Севастополя, главное, чтобы ему дали этот шанс. А без пары миллиардов долларов в качестве платы за постоянную головную боль Украина как-нибудь проживет…

Петр Черных (УНИАН)

P.S. к пророссийским фотоиллюстрациям - дабы никто не сомневался в явно экспансионистских позициях северного соседа в отношении Крыма в целом (а не только к базе ЧФ РФ, в частности). Вопрос, как видим, поднят на серьезную пропагандистскую высоту...