ГЛАВНОЕ на 19 февраля (день)

Хроника дня

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Экономика

Индекс базовых отраслей Украины в январе вырос на 7,7%

Рост Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в январе т.г., на фоне низкой базы сравнения 2008 года, составил 7,7%. Такие расчеты Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины обнародованы на сайте ведомства.

«Улучшение внешнеэкономической конъюнктуры стимулировало развитие экспортоориентированных отраслей – наибольший взнос в изменение ИПБО был обеспечен ростом перерабатывающей промышленности», - говорится в сообщении.

Нацбанк констатирует, что существенное сужение потребительского спроса стало причиной негативной динамики отраслей направленных на обеспечение внутреннего рынка – объемы строительных работ и розничного товарооборота продолжали снижаться.

НБУ отмечает, что высокий урожай зерновых культур прошлых лет содействует развитию животноводства в стране, что, в свою очередь, позитивно влияет на динамику роста сельскохозяйственного производства, рост которого в январе составлял 5,4%.

Финансы

ГНАУ снизила сбор налоговых платежей на 6%

В 2009 г. поступления налоговых платежей, которые контролируются Государственной налоговой администрацией Украины (ГНАУ), снизились на 6% по сравнению с 2008 г. и составили 171,811 млрд. грн.

Об этом сегодня во время брифинга заявил председатель ГНАУ Сергей БУРЯК.

В частности, в государственный бюджет поступило 111,587 млрд. грн., в местные бюджеты – 60,225 млрд. грн. В общий фонд госбюджета поступило 100,027 млрд. грн.

Как отметил С.БУРЯК, начисления по налогу на прибыль предприятий за каждый квартал прошлого года составили примерно 7,5-7,8 млрд. грн. "Такая тенденция сохраняется и на 20 февраля, поскольку мы будем администрировать налог на прибыль за 4-й квартал прошлого года", - сообщил он.

В целом в январе поступления по данному налогу на 26% превысили поступления налога в январе 2009 г. Поступления по налогу на прибыль сократились на 5 млрд. грн. по сравнению с 2009 г.

С.БУРЯК также сообщил, что сумма авансовых платежей по налогу составляет на сегодня около 3 млрд. грн.

Сумма невозмещенного налога на добавленную стоимость, по его словам, превысила 20 млрд. грн.

На первый квартал 2010 г. временной росписью Министерства финансов Украины предусмотрено поступление платежей, контролируемых ГНАУ, в общий фонд госбюджета в сумме 21,269 млрд. грн., в том числе на февраль – 9,179 млрд. грн.

"ОТП Банк" выйдет на рынок банковских металлов

Комиссия Национального банка Украины по вопросам контроля и регулирования деятельности банков приняла решение о выдаче ПАО «ОТП Банк» разрешения на осуществление операций с банковскими металлами на валютном рынке страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, переданном УНИАН.

Банк планирует начать проведение таких операций уже со второго квартала текущего года.

ТЭК

Цены на бензины в Украине не изменились

С 12 по 19 февраля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 12 по 19 февраля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – сохранились на уровне 6,77 грн./литр

Бензин А-92 – сохранились на уровне 7,32 грн./литр

Бензин А-95 – сохранились на уровне 7,80 грн./литр

Дизельное топливо – сохранились на уровне 6,75 грн./литр

Также в компании отметили, что данные уровни розничных цен остаются стабильными на протяжении двух недель - с 5 февраля.

Агро

Украина увеличит производство подсолнечного масла

Украина в текущем маркетинговом году (МГ, с сентября 2009 года) увеличит производство подсолнечного масла на 20% - до 3 млн. тонн, сообщил глава ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук на заседании парламентского аграрного комитета 18 февраля, сообщает АПК-Информ.

"В этом году отрасль произведет рекордные 3 млн. тонн масла, тогда как в Советском Союзе производство достигало 2,7 млн. тонн", -- сказал он.

С.Капшук добавил, что объемы производства в шесть раз превышают внутренние потребности Украины в потреблении подсолнечного масла, поэтому его экспорт в текущем МГ составит 2,5 млн. тонн.

Глава "Укролияпром" подчеркнул, что в настоящее время переходные остатки подсолнечного масла на 0,3 млн. тонн превышают прошлогодний уровень, а цены на него достаточно стабильны, поэтому любые попытки административно ограничить экспорт будут ошибкой и нанесут вред отрасли.

Среди основных проблем масложировиков он назвал растущий долг по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС), который, по данным ассоциации, превышает 1,7 млрд. грн, а также нежелание предоставлять льготы по НДС при ввозе промышленного оборудования, не производящегося в Украине.

С.Капшук, в частности, сообщил, что за последнее время производители подсолнечного масла сократили потребление природного газа на 300 млн. куб. м в год, получая энергию от сжигания отходов производства.