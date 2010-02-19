Коломойский просит КС признать неконституционными выборы по партспискам

Сегодня совладелец группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ направил в Конституционный Суд обращение о необходимости пересмотра норм законов «О выборах народных депутатов» и «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей», которыми устанавливается партийная система выборов.

Об этом сказано в конституционном обращении И.КОЛОМОЙСКОГО, текстом которого располагает УНИАН.

«Указанные законы не предусматривают возможности реализации гарантированного Конституцией Украины права быть избранным на выборах депутатов всех уровней путем самовыдвижения» - сказано в конституционном обращении.

И.КОЛОМОЙСКИЙ считает, что изменения, внесенные в избирательное законодательство в 2004 году, противоречат главе 3 Конституции Украины, которая может быть изменена только путем всенародного референдума и которая гарантирует прямое и непосредственное право избирать и быть избранными.

«Конституция указывает, что на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования избираются четыреста пятьдесят народных депутатов Украины (часть первая статьи 76), Президент Украины (часть первая статьи 103), депутаты сельского, поселкового, городского, районного, областного совета (часть первая статьи 141), сельский, поселковый и городской председатель (часть вторая статьи 141). Из-за неоднозначного понимания, интерпретации и применения Верховной Радой Украины понятий «свободное», «равное» и «прямое» избирательное право, его конституционное содержание и объем значительно сужены на выборах народных депутатов Украины и выборах депутатов местных советов. Это проявляется в отсутствии предусмотренной законодательством возможности для граждан самовыдвигаться и на равных принципах влиять на персональный состав и очередность кандидатов в избирательных списках», - сказано в обращении.

В документе также указано, что проведение выборов по закрытым партийным спискам привело к неэффективной работе Верховной Рады и местных советов, а также к повышению уровня конфликтности политического процесса.

«Системный исторический анализ отображает, что с момента внедрения пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками, которые формируются по неизвестным избирателям принципам, государство пережило первые в своей истории внеочередные парламентские выборы 2007 года, рисковало быть втянутым во внеочередные выборы в 2008 году. Постоянные политические конфликты заблокировали эффективную работу парламента как единственного законодательного органа. Ведение политической борьбы за благосклонность избирателей превратилось исключительно в спекуляцию на трех самых болезненных для нации темах: религия, язык, геополитический вектор» - пишет И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Он также считает, что с введением партийной системы выборов огромные финансовые ресурсы стали привлекаться на нужды партий, а не конкретного избирателя. «Потенциальные кандидаты в депутаты обращаются ко мне и другим влиятельным украинским предпринимателям, пытаясь получить денежные средства для участия в избирательном процессе. При этом, в отличие от парламентских выборов, которые происходили раньше, деньги на предвыборную кампанию последних очередных и внеочередных выборов предполагались исключительно на усмотрение и потребности партии, а не на решение актуальных проблем избирателей», - указано в обращении.

И.КОЛОМОЙСКИЙ просит КС разъяснить соответствие Конституции Украины Закона «О выборах народных депутатов» в части введения выборов по закрытым спискам.

В случае, если будет установлена неконституционность положений этого закона, он просит КС по своей инициативе признать их неконституционными.

Как известно, парламентские выборы по закрытым партийным спискам были введены политической реформой, проведенной в декабре 2004 года, во время Оранжевой революции.

Напомним, 16 февраля этого года Верховная Рада отменила выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, назначенные на 30 мая.

10 февраля Ассоциация городов Украины заявила, что мэры городов готовы блокировать выборы в местные советы, если не вернется мажоритарный принцип их формирования.

Согласно социологическим опросам, возвращение к мажоритарной системе поддерживают около 80% избирателей.