Кириленко: Инаугурации 25 февраля не будет

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО убежден, что если рассмотрение жалобы премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Высшем административном суде Украины затянется, то 25 февраля инаугурации Президента не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

И.КИРИЛЕНКО заметил, что сегодня фракция БЮТ не настаивала на рассмотрении проекта постановления об отмене инаугурации, поскольку начался судебный процесс. «Если процедура судебная затянется, то, безусловно, инаугурации 25-го не будет. И поэтому постановление не обязательно надо принимать», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО заверил, что БЮТ примет решение ВАСУ, каким бы оно ни было. «Мы примем решение суда. Суд вынесет свой вердикт через день, через пять дней или через десять – мы примем решение высшей судебной инстанции, и для этого постановлений Верховной Рады не нужно», - сказал И.КИРИЛЕНКО.