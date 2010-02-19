Главное на 19 февраля (вечер)

Финансы

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9880/8,0110, к 12:00 сузился спрэд – 7,9950/8,0065. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 7,9910/7,9980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2652, к 12:00 цены поднялись до 0,2652/0,2656. К закрытию цены снизились до 0,2651/0,2654. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,0975 (+0,0427).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3466/1,3468, а к 15:00 выросли до 1,3518/1,3520. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7630/10,7980, к 12:00 цены ушли вверх – 10,7955/10,8145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились до 10,7930/10,8015.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 22 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.8000 (на 19 февраля – 799.9700)

100 EUR – 1081.2496 (на 19 февраля – 1085.3193)

10 RUR – 2.6526 (на 19 февраля – 2.6565)

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,01 грн./долл., продают – по 8,05 грн./долл. Курс покупки/продажи понизился на 0,2% по сравнению с 18 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,03 грн./долл., по продаже – в пределах 8,04-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 1% по сравнению с 18 февраля и сегодня составляет 10,75/10,94 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,66-10,83 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-11,01 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 18 февраля, не изменился и составляет в среднем 0,2622/0,2686 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,01 грн./долл., продажи – 8,05 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,03 грн./долл., по продаже – в пределах 8,04-8,08грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 1% по сравнению с 18 февраля и сегодня составляет 10,78/10,95 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,83 грн./евро, по продаже – в пределах 10,86-11,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 18 февраля, повысился на 0,6% и сегодня составляет 0,2608 грн./рубль, продажи – понизился на 0,2% - до 0,2685 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,01/8,08 грн., евро – 10,80/11,05 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,01/8,08 грн., евро – 10,75/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,01/8,055 грн., евро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,2610/0,2690 грн.

Промышленность

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе 2010 года составил около 7,5%. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования НБУ на основе анализа динамики ИПБО (индекс производства базовых отраслей) и отраслей сферы услуг рост ВВП в январе составлял около 7,5%», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что рост промышленного производства в январе т.г. составил 11,8% в годовом измерении, за исключением сезонного фактора - «0,2%» и почти полностью определялся внешнеэкономической конъюнктурой.

По информации НБУ, основной взнос в рост промышленности (4,8 п.п.) был обеспечен ростом металлургического производства - на 26,6% в годовом измерении.

НБУ также отмечает, что получение новых контрактов на продукцию машиностроения позволило нарастить объемы отрасли на 22,3% в годовом измерении, что обеспечило 1,8 п.п. роста промышленного производства. Рост индекса CRB, который характеризует ситуацию на мировых рынках основных продовольственных товаров, в январе т.г. несколько замедлился (до 27,7% в годовом измерении), в основном, из-за снижения цен на продовольственных рынках во второй половине января.

Кроме того, НБУ сообщает, что низкий потребительский спрос определял негативную динамику отраслей, направленных на обеспечение внутреннего рынка, - пищевой промышленности, строительства и отраслей, связанных с его обслуживанием, - обработку древесины, целлюлозно-бумажное производство и производство минеральной продукции.

Кабинет министров Украины планирует урегулировать процедуры растамаживания импортного газа, который будет закупаться химическими предприятиями по прямым контрактам у нерезидентов в обход НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель директора департамента химической промышленности Минпромполитики Николай СЕМИРЯЖКО.

По его словам, необходимость урегулирования данного вопроса вызвана тем, что согласно действующим постановлениям правительства (от 5 марта 2008 г. №163 и от 27 декабря 2001 г. №1279), в которые планируется внести соответствующие изменения, Гостаможслужба обязана проводить таможенное оформление импортного газа исключительно для НАК «Нафтогаз Украины».

Н.СЕМИРЯЖКО отметил, что проект изменений уже рассматривался на заседании правительства 11 февраля, однако был отклонен из-за замечания Минтопэнерго, которое просило расширить возможную географию стран происхождения импортируемого газа, не ограничиваясь газом центрально- и среднеазиатского происхождения.

«Замечания уже согласованы и мы направили проект снова на Кабмин. И на ближайшем заседании, думаю, будут приняты эти изменения», - сказал он.

Н.СЕМИРЯЖКО также уточнил, что азотные химпредприятия Украины, которые в рамках пролонгированного постановления правительства могут закупать газ напрямую у нерезидентов, в настоящее время ведут переговоры о возможности закупки газа в странах Средней Азии. В частности, сообщил чиновник, ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» уже провело предварительные переговоры с газодобывающими компаниями Узбекистана о возможности импорта природного газа для своих нужд.

Тем не менее, отметил Н.СЕМИРЯЖКО, даже в случае успешных переговоров химпредприятий с потенциальными продавцами ресурса, сегодня существует проблема прокачки такого газа до таможенной границы Украины.

Социальная политика

Посольство США в Украине решило существенно упростить процедуру оформления неэмиграционных виз для граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конфренции в Одессе вице-консул США Бенджамин БЕРРИ.

По его словам, «гражданам Украины, желающим посетить США для учебы, трудоустройства, туризма или бизнеса, с 26 февраля надлежит накануне посещения Посольства США в Киеве заполнить новую электронную анкету для получения визы – форму DS-160, которая заменит три ранее используемые формы - DS-156, DS-157, DS-158». Причем бланк анкеты размещен на специальном сайте ceac.state.gov, уточнил дипломат. Заполнить анкету можно на английском языке в режиме он-лайн, даже не выходя из дома.

Для удобства сайт предоставляет также услугу перевода вопросов на самые распространённые языки мира. После заполнения анкеты нужно загрузить свою фотографию и отправить в адрес посольства, а затем распечатать лист подтверждения и принести его на собеседование с представителями дипмиссии.

Б.БЭРРИ уточнил, что изменения помогут ускорить оформление виз, а их стоимость будет прежней - 131 доллар.

Вице-консул констатировал, что в 2009 году Посольство США выдало визы 75% обратившихся украинцев. Отказы получили только лица, указавшие в анкетах неправдивые сведения либо «задержавшиеся» свыше положенного срока на территории США во время предыдущих поездок.

(УНИАН)