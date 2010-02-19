Курс НБУ на 22.02.10

Официальный курс НБУ на 22.02.10100 USD – 799.8000 (19 февраля – 799.9700) 100 EUR – 1081.2496 (19 февраля – 1085.3193) 10 RUR – 2.6526 (19 февраля – 2.6565) Учетные курсы банковских металлов на 22.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-88537.86 (19 февраля-88436.68) 961 XAG 10 Серебро-1275.68 (19 февраля-1266.35) 962XPT10Платина-120449.88(19 февраля-120955.46) 964XPD10 Палладий-34231.44(19 февраля-34318.71)

Официальный курс НБУ на 22.02.10 100 USD – 799.8000 (19 февраля – 799.9700) 100 EUR – 1081.2496 (19 февраля – 1085.3193) 10 RUR – 2.6526 (19 февраля – 2.6565) Учетные курсы банковских металлов на 22.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-88537.86 (19 февраля-88436.68) 961 XAG 10 Серебро-1275.68 (19 февраля-1266.35) 962XPT10Платина-120449.88(19 февраля-120955.46) 964XPD10 Палладий-34231.44(19 февраля-34318.71)

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