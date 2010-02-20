Тимошенко отзывает свой иск к ЦИК

Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отзывает из Высшего административного суда Украины свой иск к Центральной избирательной комиссии относительно отмены результатов повторного голосования по выборам главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе заседания ВАСУ, который второй день подряд рассматривает ее иск.

«Именно потому, что Центральная избирательная комиссия в своей бездеятельности, в своем не обращении внимания на аргументы и доказательства по существу и исказила результаты выборов в полном объеме. И потому непростой подсчет арифметический голосов, мы надеялись, будет рассмотрен в суде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что вчера суд отказался приобщить доказательства относительно включения в Государственный реестр избирателей людей, а также массового внесения в списки избирателей умерших лиц.

«Фактически, было отказано изучать и исследовать доказательную базу, на которой основывается иск, сведя функции ЦИК по подведению результатов голосования к сугубо арифметическому подведению итогов без какого-либо подтверждения их обоснованности. При таких обстоятельствах мы просто не видим смысла продолжать рассмотрение этого дела. Учитывая выше изложенное, руководствуясь ч. 1 ст. 155 Кодекса административного судопроизводства Украины и учитывая нежелание установления объективной истины по делу, из-за формального подхода к иску, мы отзываем поданное заявление», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.